Freestyle: azzurri skicross in allenamento tra Val di Fassa e Limone Piemonte

Proseguono a Passo San Pellegrino gli allenamenti della squadra di skicross: il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato otto atleti tra il 13 ed il 16 gennaio al valico di confine tra le province di Trento e Belluno per una sessione di allenamento che coinvolgerà Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Jole Galli ed Andrea Chesi. La località della Val di Fassa ospiterà la tappa di Coppa del Mondo che tra il 28 ed il 31 gennaio precederà i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I sette atleti della squadra B e aggregati composto da Daniel Moroder, Paolo Piccolo, Filippo Rossi, Aiace Smaldore, Alessandro Barucco, Fabian Cincelli e Nathalie Bernard sarà invece in allemento a Limone Piemonte tra sabato 10 e martedì 13 gennaio.