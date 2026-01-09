Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Freestyle: azzurri skicross in allenamento tra Val di Fassa e Limone Piemonte

09 Gen 2026 - 17:26

Proseguono a Passo San Pellegrino gli allenamenti della squadra di skicross: il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato otto atleti tra il 13 ed il 16 gennaio al valico di confine tra le province di Trento e Belluno per una sessione di allenamento che coinvolgerà Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Jole Galli ed Andrea Chesi. La località della Val di Fassa ospiterà la tappa di Coppa del Mondo che tra il 28 ed il 31 gennaio precederà i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I sette atleti della squadra B e aggregati composto da Daniel Moroder, Paolo Piccolo, Filippo Rossi, Aiace Smaldore, Alessandro Barucco, Fabian Cincelli e Nathalie Bernard sarà invece in allemento a Limone Piemonte tra sabato 10 e martedì 13 gennaio. 

Ultimi video

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:37
Milano Cortina, -28: FiberCop garantirà la connessione dei Giochi
18:48
Lombardia: da Regione 500mila euro per 'Grandi eventi sportivi' nel 2026
17:26
Freestyle: azzurri skicross in allenamento tra Val di Fassa e Limone Piemonte
16:28
Skeleton, Europei: Meylemans domina a St. Moritz, Fumagalli 13/ma
15:47
Snowboard, spalla infortunata: due volte oro olimpico Kim in dubbio per Giochi