Motogp
MOTOGP

Melandri torna sullo scontro di Sepang 2015: "Rossi non fu la vittima, colpì di proposito Marquez"

L'ex pilota romagnolo è tornato a parlare dell'incidente che ha cambiato la storia del motociclismo: "Un attimo prima di dare il calcio a Marquez, la forcella si è raddrizzata perché lui ha tolto il freno e ha aperto il gas"

di Redazione
30 Ott 2025 - 13:39

A distanza di dieci anni, l'incidente di Sepang fra Valentino Rossi e Marc Marquez durante il Gran Premio della Malesia 2015 fa ancora parlare. Nonostante il Dottore si sia ormai ritirato e lo spagnolo si sia costruito una carriera da campione, quell'incidente è ancora al centro dell'attenzione in MotoGP e l'ultimo a esprimersi è stato Marco Melandri, intervenuto durante una puntata della ‘Domenica Sportiva’ su RSI.

"Era l’icona della MotoGP, non doveva fare un gesto simile. È stato intenzionale al 100%. Basta rivedere le immagini: un attimo prima di dare il calcio a Marquez, la forcella si è raddrizzata perché lui ha tolto il freno e ha aperto il gas proprio per essere sicuro di portarlo fuori traiettoria e colpirlo duramente - ha spiegato Melandri -. Per tanti la storia inizia e finisce in Malesia. Ma parte da molto lontano. In Argentina era stato abbastanza chiaro il cambio di traiettoria eseguito da Valentino, quando ha portato via letteralmente l’anteriore a Marquez. Non era stato un grande inizio di stagione per il loro rapporto…".

Leggi anche

Rossi-Marquez, video inedito di Sepang 2015: "Volevo ammazzarlo, figlio di p..."

Insomma, per l'ex pilota romagnolo c'era da aspettarlo che qualcosa sarebbe successo ed effettivamente quel fatto ha cambiato la storia della MotoGP e non solo: "È un peccato, perché in Malesia sono riusciti a far passare Valentino per vittima, quando, secondo me, lui era il colpevole - ha concluso Melandri -. Adesso chi gestisce la MotoGP ha bisogno di rendere simpatico Marquez, ma lo hanno reso davvero antipatico 10 anni fa... Ora non è semplice. Chi è tifoso di Rossi darà sempre ragione a Valentino e chi è per Marquez sarà dalla parte di Marc. Nessuno, però, vuole mostrare la realtà nella sua completezza”.

MotoGP, le immagini della gara di Sepang

1 di 27
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

melandri
rossi
marquez

