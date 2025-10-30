Melandri torna sullo scontro di Sepang 2015: "Rossi non fu la vittima, colpì di proposito Marquez"

MotoGP, le immagini della gara di Sepang
L'ex pilota romagnolo è tornato a parlare dell'incidente che ha cambiato la storia del motociclismo: "Un attimo prima di dare il calcio a Marquez, la forcella si è raddrizzata perché lui ha tolto il freno e ha aperto il gas"di Redazione
A distanza di dieci anni, l'incidente di Sepang fra Valentino Rossi e Marc Marquez durante il Gran Premio della Malesia 2015 fa ancora parlare. Nonostante il Dottore si sia ormai ritirato e lo spagnolo si sia costruito una carriera da campione, quell'incidente è ancora al centro dell'attenzione in MotoGP e l'ultimo a esprimersi è stato Marco Melandri, intervenuto durante una puntata della ‘Domenica Sportiva’ su RSI.
"Era l’icona della MotoGP, non doveva fare un gesto simile. È stato intenzionale al 100%. Basta rivedere le immagini: un attimo prima di dare il calcio a Marquez, la forcella si è raddrizzata perché lui ha tolto il freno e ha aperto il gas proprio per essere sicuro di portarlo fuori traiettoria e colpirlo duramente - ha spiegato Melandri -. Per tanti la storia inizia e finisce in Malesia. Ma parte da molto lontano. In Argentina era stato abbastanza chiaro il cambio di traiettoria eseguito da Valentino, quando ha portato via letteralmente l’anteriore a Marquez. Non era stato un grande inizio di stagione per il loro rapporto…".
Insomma, per l'ex pilota romagnolo c'era da aspettarlo che qualcosa sarebbe successo ed effettivamente quel fatto ha cambiato la storia della MotoGP e non solo: "È un peccato, perché in Malesia sono riusciti a far passare Valentino per vittima, quando, secondo me, lui era il colpevole - ha concluso Melandri -. Adesso chi gestisce la MotoGP ha bisogno di rendere simpatico Marquez, ma lo hanno reso davvero antipatico 10 anni fa... Ora non è semplice. Chi è tifoso di Rossi darà sempre ragione a Valentino e chi è per Marquez sarà dalla parte di Marc. Nessuno, però, vuole mostrare la realtà nella sua completezza”.
