Motogp
BENEFICENZA

Dainese, il kit Soleluna Vale46 anniversario all'asta per Unicef

Tuta e casco indossati dal Dottore al Mugello in una sessione di allenamento

24 Nov 2025 - 14:34
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dainese ha donato a UNICEF Italia il Kit N°1/46 Soleluna Vale46 Anniversario, indossato da Valentino Rossi durante una sessione di allenamento al Mugello. Il ricavato dell’asta sosterrà il programma Road Safety di UNICEF, dedicato alla sicurezza dei bambini sulle strade di tutto il mondo. L’asta è aperta dal 25 novembre 2025, ore 00:00 (UTC) al 29 novembre 2025, ore 23:59 (UTC).

ll kit Soleluna Vale46 Anniversario numero 1/46, l'unico indossato da Vale e utilizzato in pista al Mugello, è all’asta su Ebay fino al 29 novembre. Un oggetto da collezione, a sostegno dei progetti Road Safety di UNICEF, dedicato alla sicurezza dei bambini sulle strade di tutto il mondo. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra bambini e adolescenti dai 5 ai 19 anni, con oltre 600 vittime al giorno.

La tuta e il casco di Valentino Rossi all'asta per beneficenza

1 di 161
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Con il programma Road Safety, UNICEF interviene nei punti più critici della mobilità infantile: riduce i limiti di velocità vicino alle scuole, realizza marciapiedi e attraversamenti sicuri, promuove l’uso di seggiolini e caschi, rafforza le leggi e la loro applicazione. UNICEF, la più grande organizzazione al mondo dedicata ai diritti e al benessere dei bambini, lavora in oltre 190 paesi per garantire protezione, salute ed educazione, mettendo sempre i più piccoli al centro delle proprie azioni. L’obiettivo è chiaro: creare strade e comunità più sicure, affinché ogni bambino possa crescere e spostarsi protetto, in ogni parte del mondo.

La tuta Demone GP D-air® 3X e il casco Pista GP RR, reinterpretati nella livrea celebrativa Soleluna Vale46 Anniversario, fanno parte di un kit esclusivo: l’esemplare numero 1, indossato da Valentino Rossi sul tracciato del Mugello e già entrato nella leggenda. La tuta include un dettaglio distintivo, la tartaruga di Valentino in una inedita versione oro sulla spalla, che lo rende ancora più riconoscibile. Un pezzo da collezione, irripetibile, per sostenere la sicurezza dei più piccoli. L’asta è aperta dal 25 novembre 2025, ore 00:00 (UTC) al 29 novembre 2025, ore 23:59 (UTC). 

