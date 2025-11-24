Dainese, il kit Soleluna Vale46 anniversario all'asta per Unicef

Con il programma Road Safety, UNICEF interviene nei punti più critici della mobilità infantile: riduce i limiti di velocità vicino alle scuole, realizza marciapiedi e attraversamenti sicuri, promuove l’uso di seggiolini e caschi, rafforza le leggi e la loro applicazione. UNICEF, la più grande organizzazione al mondo dedicata ai diritti e al benessere dei bambini, lavora in oltre 190 paesi per garantire protezione, salute ed educazione, mettendo sempre i più piccoli al centro delle proprie azioni. L’obiettivo è chiaro: creare strade e comunità più sicure, affinché ogni bambino possa crescere e spostarsi protetto, in ogni parte del mondo.