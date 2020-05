MotoGp, Marquez: "Ducati mi ha cercato ma con Honda progetto win to win"

"C'era la Ducati che ha chiesto informazioni, ma non siamo arrivati a parlare. Non ho pensato che al progetto della Honda". Lo ha detto il campione del mondo in carica della MotoGp Marc Marquez parlando del rinnovo quadriennale con la Honda firmato qualche mese fa. "Nel paddock si sa tutto, ma ho sempre detto di aver iniziato a parlare per prima con la Honda - ha precisato lo spagnolo -. Un rinnovo così lungo? La prima idea è stata di Honda, io non ci avevo pensato. Poi mi sono detto che era un progetto win to win, mi sento bene con la moto, nessuna fabbrica può darmi di più. Per questo abbiamo fatto un accordo di quattro anni, per la prima volta nella storia, poi si vedrà se sarà stata la scelta giusta per loro e per me oppure no".