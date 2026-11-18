"Devo solo ritrovare la forma, mi sono fatto male in un punto fastidioso. Sono stato fuori per un po' più di quello che mi aspettassi per un problema del genere, ci sto mettendo un po' di più a rientrare come vorrei però mi sento bene, mi manca solo un po' di olio nelle gambe, e quando mi manca si vede perché sicuramente avrei espresso un tennis più brillante e avrei avuto più possibilità di fare risultato. Mi mancano soltanto un po' di minuti che alla fine si fanno sentire però sto bene, la mia partecipazione al match contro Alcaraz e in Coppa Davis non è a rischio". Così Flavio Cobolli in conferenza stampa dopo la sconfitta subita alle Atp Finals contro Frances Tiafoe che gli è costata l'eliminazione dal torneo a proposito delle proprie condizioni fisiche dopo l'infortunio subito qualche settimana fa nel torneo di Vienna. "Adesso c'è un'altra partita contro il giocatore più in forma del momento, me la vivrò bene, questo è l'obiettivo - ha proseguito l'azzurro, che tornerà in campo venerdì contro lo spagnolo - Giocare contro Carlos è un'opportunità di rendere omaggio a questa stagione, l'ultima partita dlel'anno sarà contro di lui ed è un regalo bellissimo. Spero di dargli il più fastidio possibile anche se non sarà facile. Spero di fare una grande performance e che mi dia la spinta giusta per la fase che mi diverte di più durante l'anno".