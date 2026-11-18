“Non so cosa sia accaduto tra primo e secondo set, ma qualcosa è successo. È la prima volta che mi sento così. Penso di non aver recuperato al 100% dall’infortunio, ho giocato bene per un’ora e poi mi sono sentito stanco e in difficoltà negli spostamenti. Ed è accaduto anche contro Medvedev. È la partita che mi rende più triste della mia carriera”. Così un rammaricato Flavio Cobolli, in conferenza stampa, dopo la sconfitta con Frances Tiafoe alle Atp Finals di Torino. “Sono dispiaciuto, perché non volevo che finissero così le mie Atp Finals. Giocare in Italia è un sogno ma è anche difficile. Il pubblico mi ha sempre supportato, sono orgoglioso della mia stagione e delle persone che ho trovato al mio fianco, compreso Matteo Berrettini. Nel secondo set non mi sono divertito e ho sentito tanto peso sulle spalle, volevo fare bene e non ci sono riuscito”, aggiunge l’azzurro, che conferma di non essere al 100%: “Devo solo ritrovare la forma. MI sono fatto male in un punto fastidioso e sono stato fuori più di quanto mi aspettassi. Mi manca un po’ di olio nelle gambe e si è visto, al 100% avrei potuto fare meglio. In generale sto bene e la mia partecipazione in Davis non è a rischio”.
E ancora: "Credo che nessuno in questa sala pensasse che io potessi arrivare al Masters, così come nessuno del mio team, e nemmeno io. So di avere tanti margini di miglioramento e questo mi rende ancora più felice, comunque oggi non riesco a esserlo. Oggi nel secondo set non mi sono divertito, ho sentito tanto peso sulle spalle però ancora una volta non era questione di tensione o pressione, volevo solo far bene per il pubblico e le persone che lavorano con me, e oggi non l'ho fatto. Adesso c'è un'altra partita contro Alcaraz, il giocatore più in forma del momento, me la vivrò bene, questo è l'obiettivo - ha proseguito l'azzurro, che tornerà in campo venerdì contro lo spagnolo - Giocare contro Carlos è un'opportunità di rendere omaggio a questa stagione, l'ultima partita dlel'anno sarà contro di lui ed è un regalo bellissimo. Spero di dargli il più fastidio possibile anche se non sarà facile. Spero di fare una grande performance e che mi dia la spinta giusta perla fase che mi diverte di più durante l'anno".
Tiafoe, testa al dentro-fuori con Medvedev
"È stata dura, soprattutto il primo set, non ho iniziato bene ed ero un po' contratto. Credo che nei primi game mi avrebbe battuto chiunque. I due set point annullati hanno fatto un po' la differenza", le dichiarazioni, in conferenza stampa, di Tiafoe, che venerdì alle 20.30 si giocherà la qualificazione in un vero e proprio dentro-fuori con Daniil Medvedev. Gli scontri diretti non sono incoraggiati - 6-2 per il russo - ma lo statunitense ha vinto due degli ultimi tre precedenti, tra cui gli ottavi di finale dello Us Open 2026: "Sono contento di aver vinto questa partita e di essere ancora in gioco. Sono emozionato perché mi posso giocare la qualificazione contro Daniil, è un campione e senza giocare al massimo è impossibile batterlo. Vedremo quello che accadrà, intanto mi sto godendo questa settimana".