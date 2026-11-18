“Non so cosa sia accaduto tra primo e secondo set, ma qualcosa è successo. È la prima volta che mi sento così. Penso di non aver recuperato al 100% dall’infortunio, ho giocato bene per un’ora e poi mi sono sentito stanco e in difficoltà negli spostamenti. Ed è accaduto anche contro Medvedev. È la partita che mi rende più triste della mia carriera”. Così un rammaricato Flavio Cobolli, in conferenza stampa, dopo la sconfitta con Frances Tiafoe alle Atp Finals di Torino. “Sono dispiaciuto, perché non volevo che finissero così le mie Atp Finals. Giocare in Italia è un sogno ma è anche difficile. Il pubblico mi ha sempre supportato, sono orgoglioso della mia stagione e delle persone che ho trovato al mio fianco, compreso Matteo Berrettini. Nel secondo set non mi sono divertito e ho sentito tanto peso sulle spalle, volevo fare bene e non ci sono riuscito”, aggiunge l’azzurro, che conferma di non essere al 100%: “Devo solo ritrovare la forma. MI sono fatto male in un punto fastidioso e sono stato fuori più di quanto mi aspettassi. Mi manca un po’ di olio nelle gambe e si è visto, al 100% avrei potuto fare meglio. In generale sto bene e la mia partecipazione in Davis non è a rischio”.