Mercoledì 18 novembre alle ore 20:30, nella sessione serale della Inalpi Arena di Torino, si completa la seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl delle Nitto ATP Finals 2026 con lo scontro diretto tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. Entrambi arrivano all’appuntamento fermi a quota zero in classifica dopo le sconfitte dell'esordio: il ventiquattrenne azzurro, numero 6 del ranking ATP, ha lottato ma ceduto in due set a Daniil Medvedev (7-6, 6-3), mentre lo statunitense, numero 8 del mondo, è stato travolto per 6-2, 6-2 da Carlos Alcaraz.