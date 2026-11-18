Mercoledì 18 novembre alle ore 20:30, nella sessione serale della Inalpi Arena di Torino, si completa la seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl delle Nitto ATP Finals 2026 con lo scontro diretto tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. Entrambi arrivano all’appuntamento fermi a quota zero in classifica dopo le sconfitte dell'esordio: il ventiquattrenne azzurro, numero 6 del ranking ATP, ha lottato ma ceduto in due set a Daniil Medvedev (7-6, 6-3), mentre lo statunitense, numero 8 del mondo, è stato travolto per 6-2, 6-2 da Carlos Alcaraz.
Con Alcaraz e Medvedev appaiati in vetta a 1-0, la partita assume i contorni di uno spareggio da dentro o fuori: chi perde rischia l'eliminazione immediata, mentre il vincitore tiene vive le speranze di qualificazione alle semifinali, tappa decisiva verso la finale e il titolo di Maestro.
Nei precedenti ufficiali Tiafoe conduce 4-1, incluse le sfide del 2026 a Indian Wells e Halle, ma Cobolli si è aggiudicato l'unico incrocio in finale vinto quest'anno all'ATP 500 di Acapulco. Il match sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Italia 1.