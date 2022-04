MotoGP Portogallo: Quartararo trionfa in solitaria, Bastianini cade e cede la leadership

MOTOGP PORTOGALLO

Il francese torna a sorridere dopo l'avvio di stagione complicato, Bagnaia stringe i denti e rimonta

È la Yamaha di Fabio Quartararo a vincere il GP del Portogallo, quinta tappa stagionale della MotoGP. Il campione del mondo in carica, partito bene e poi in conduzione solitaria fino al traguardo, precede la Ducati Pramac di Johann Zarco e l'Aprilia di Aleix Espargarò. Caduta e ritiro per Bastianini che cede la leadership mondiale al "Diablo", rimonta e 8° posto finale per Francesco Bagnaia con la sua Ducati. Una Portimao "diabolica" per la MotoGP































Serviva tornare in Europa per vedere una Yamaha scattante e senza rivali come la scorsa stagione. Dopo l'avvio di 2022 complicato e pieno di interrogativi e dubbi, Fabio Quartararo torna a vincere e portare la sua M1 sul gradino più alto del podio al termine di una gara senza storia a Portimao. Il "Diablo", che ha sfruttato l'ottima partenza e la maggior potenza in staccata della sua Yamaha nei confronti della Suzuki di Mir, vola in solitaria sul tracciato dell'Algarve regalando alla Yamaha il secondo podio stagionale e il primo successo dell'anno. A seguirlo sono Johann Zarco e Aleix Espargarò, che hanno sfruttato il contatto, con caduta, di Miller e Mir per accomodarsi sul podio al termine di una gara combattuta e complicata per la Ducati Pramac e l'Aprilia.

Giù dal podio, ma con una grande rimonta partita dal 23° posto in griglia, per la Suzuki di Alex Rins, seguita dal padrone di casa Miguel Oliveira e dal "Cabroncito" Marc Marquez, ancora una volta in difficoltà in partenza e poi costretto a risalire la china. E a proposito di rimonta, a prendersi la scena è anche Pecco Bagnaia, che nonostante i dolori alla spalla per la caduta di ieri in Q1, stringe i denti e chiude all'8° posto. In top 10 anche Alex Marquez, davanti a Bagnaia, Pol Espargaro 9° e Maverick Vinales.

Vanno a punti anche Andrea Dovizioso, Luca Marini, Franco Morbidelli, Gardner e Marco Bezzecchi. Tanta sfortuna invece per Enea Bastianini, caduto al nono giro e costretto al ritiro con conseguente perdita della leadership del mondiale. Ora a guardare tutti dall'alto sono Quartararo e Rins, entrambi a 69 punti, seguiti a tre lunghezze da Aleix Espargarò e poi dallo stesso Bastianini che accumula otto punti di svantaggio