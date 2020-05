MotoGP, la Suzuki blinda anche Mir

Dopo Rins, la Suzuki ha blindato anche Joan Mir per il futuro. Lo spagnolo, infatti, ha firmato il contratto che lo legherà al team giapponese pure per il 2021 e il 2022. Mir, atteso dalla sua seconda stagione in MotoGP dopo il debutto dell'anno scorso, ha convinto subito e il team manager Davide Brivio, che ha deciso di non lasciarselo scappare.