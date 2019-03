MotoGP, la Ducati sulla possibile squalifica: "Siamo tranquilli, rispettato il regolamento"

11/03/2019

La strepitosa vittoria di Dovizioso in Qatar resta sub iudice per il reclamo presentato da Honda, Suzuki, Aprilia e Ktm contro l'appendice montata dalla Ducati davanti alla ruota posteriore. Adesso toccherà alla Fim emettere la sua sentenza, ma di certo non arriverà in tempi brevi. A Borgo Panigale, comunque, restano fiduciosi. "Siamo tranquilli perché abbiamo seguito il regolamento tecnico e non solo: anche una precisa circolare con i chiarimenti relativi all'aerodinamica, che è stata distribuita ai costruttori alcuni giorni fa: tra l'altro chiariva proprio come si poteva utilizzare questo tipo di deflettore sulla parte posteriore della moto, che nel nostro caso serve a raffreddare la gomma. Questo appello non ci ha sorpreso del tutto, anche se noi riteniamo che le questioni relative ai regolamenti tecnici vadano discusse all'interno dell'associazione dei costruttori e c'era il tempo per farlo”, ha commentato il ds Paolo Ciabatti a Sky.