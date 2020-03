MotoGP: Jorge Lorenzo torna a correre, wild card a Barcellona

"Sono molto carico e non vedo l'ora", così Jorge Lorenzo ha annunciato il suo ritorno in MotoGP. Il maiorchino, che si è ritirato a fine dello scorso Mondiale, ha deciso di tornare in sella e correrà il prossimo GP di Barcellona in programma il prossimo 7 giugno con la Yamaha M1 ufficiale grazie a una wild card di Dorna. Il numero 99, infatti, dopo l'addio a Honda è diventato collaudatore della casa di Iwata con cui ha già disputato i test a Sepang. Troppo forte l'astinenza: Jorge ha deciso subito di tornare in pista.