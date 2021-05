MotoGP Italia: turbo Viñales in Libere 1 davanti a Zarco, Rossi fatica ancora

La prima sessione di libere del GP d'Italia al Mugello porta la firma di Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, che in sella alla sua Yamaha ha girato in 1'46''593, conquista il miglior tempo della mattina sul circuito toscano davanti alla Ducati del team Pramac di Zarco e alla Suzuki di Alex Rins. Terminano in top 10 Morbidelli (5°), Bagnaia (6°) e Pirro (7°), mentre Valentino Rossi fatica e chiude solo al 17° posto.