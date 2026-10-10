MotoGp Indonesia, Marquez vince la Sprint ed è il nuovo leader. Bezzecchi out tra le polemiche

Succede di tutto nella gara Sprint di MotoGp in Indonesia, Marc Marquez con un po’ di aggressività e un po’ di fortuna vince e torna in testa al Mondiale. Pronti via e nella prima curva arriva subito un colpo di scena: Marquez parte bene dalla seconda fila ed entra in maniera molto aggressiva sul poleman Raul Fernandez e su Marco Bezzecchi. Il leggero largo dell’Aprilia del numero 72 porta anche al largo del suo compagno con il 25, con i due che scivolano e sono costretti al ritiro. Nel frattempo Jorge Martin si prende la testa della corsa e allunga, ma le sorprese non sono ancora finite.