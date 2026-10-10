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MotoGp Indonesia, Marquez vince la Sprint ed è il nuovo leader. Bezzecchi out tra le polemiche

Lo spagnolo della Ducati torna leader del Mondiale davanti a Martin (quarto e con problemi di pressione gomme)

10 Ott 2026 - 09:47
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© Getty Images | MotoGp Indonesia Sprint 2026
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Il Mondiale di MotoGp sorride sempre di più a Marc Marquez: lo spagnolo della Ducati vince la Sprint in Indonesia davanti all’Aprilia di Ai Ogura e all’altra Ducati di Fabio Di Giannantonio. Il Campione del Mondo in carica torna leader del campionato, ma è polemica per la partenza: è proprio Marquez con un’entrata molto aggressiva a causare la caduta a domino di Bezzecchi prima e Fernandez poi. Solo quarto Martin, con problemi di gomme.

Succede di tutto nella gara Sprint di MotoGp in Indonesia, Marc Marquez con un po’ di aggressività e un po’ di fortuna vince e torna in testa al Mondiale. Pronti via e nella prima curva arriva subito un colpo di scena: Marquez parte bene dalla seconda fila ed entra in maniera molto aggressiva sul poleman Raul Fernandez e su Marco Bezzecchi. Il leggero largo dell’Aprilia del numero 72 porta anche al largo del suo compagno con il 25, con i due che scivolano e sono costretti al ritiro. Nel frattempo Jorge Martin si prende la testa della corsa e allunga, ma le sorprese non sono ancora finite. 

Quando tutto sembra sorridere a Martin in questa Sprint race, ecco che arrivano i problemi: la sua Aprilia inizia ad accusare problemi di pressione gomme a pochi giri dal termine, e Jorge perde sia la prima posizione di Marquez che il podio. Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio sfruttano infatti un altro errore dello spagnolo alla penultima tornata, mentre Marquez vola solitario verso il successo.

Con questa vittoria Marquez torna in testa al campionato, Ogura e Di Giannantonio (estremamente solidi) completano il podio. Martin (quarto) torna ad inseguire, mentre Alex Marquez, Acosta, Aldeguer, Bagnaia e le due Yamaha di Quartararo e Rins completano la top ten.

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