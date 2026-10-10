MotoGp Indonesia, Bezzecchi e Raul Fernandez fuori alla prima curva della sprint: cos'è successo

La gara sprint d'Indonesia 2026 di MotoGp è durata pochi secondi per Marco Bezzecchi e Raul Fernandez: entrambi sono caduti alla prima curva con l'autore della pole position che ha toccato l'italiano, che ha dovuto raddrizzare la sua Aprilia per non toccare Marc Marquez, arrivato forte in staccata e quindi costretto ad allargare la traiettoria nella bagarre che comprendeva anche Fabio Di Giannantonio.