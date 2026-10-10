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MotoGp Indonesia, Bezzecchi e Raul Fernandez fuori alla prima curva della sprint: cos'è successo

10 Ott 2026 - 09:48
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© Getty Images | MotoGp Indonesia Sprint 2026
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La gara sprint d'Indonesia 2026 di MotoGp è durata pochi secondi per Marco Bezzecchi e Raul Fernandez: entrambi sono caduti alla prima curva con l'autore della pole position che ha toccato l'italiano, che ha dovuto raddrizzare la sua Aprilia per non toccare Marc Marquez, arrivato forte in staccata e quindi costretto ad allargare la traiettoria nella bagarre che comprendeva anche Fabio Di Giannantonio.

La carambola ha dunque eliminato sia il Bez, che vede compromesse le sue speranze mondiali, e Fernandez, entrambi comprensibilmente nervosi. La reazione del box Aprilia, mandata in onda dalla regia internazionale, ha catturato Massimo Rivola esclamare "sempre così" probabilmente riferendosi all'aggressività di Marquez alla prima staccata.

Per Marco Rigamonti (Ducati) non è successo "niente di che", e trova sostanzialmente d'accordo Fabiano Sterlacchini (Aprilia): "Dinamica di gara, Marquez ha fatto quel che doveva fare, è stato insieme di cose".

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