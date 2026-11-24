La supercar è la massima espressione di tecnica e competenza automobilistica. In lei sono racchiusi tutti gli elementi di sperimentazione che permettono a un modello di raggiungere prestazioni elevatissime restituendo un impagabile piacere di guida. Averne una in gamma è un vanto che anche Hyundai avrebbe voluto mostrare.

Tutto rimandato

L'auto che avrebbe dovuto garantire al marchio coreano un posto prima fila non c'è ancora e, forse, non ci sarà mai. Il progetto anticipato dal concept N Vision 74 è stato al momento messo da parte. Lo ha dichiarato Simon Loasby, responsabile del Hyundai Design Center, in un'intervista a The Drive. Sebbene un modello in argilla fosse già stato realizzato, gli elevati costi di sviluppo hanno fatto decidere per la temporanea sospensione.

Innovativa

Quanto a lungo, non è chiaro ma considerando che il debutto del prototipo risale al 2022, ci sarà (eventualmente) da attendere ancora del tempo. Nelle intenzioni di Hyundai, la N Vision sarebbe dovuta essere un laboratorio dove collaudare nuove tecnologie, soprattutto per quanto riguarda la propulsione. Il concept non era un'auto elettrica con batteria ad accumulo: i 680 CV erano generati da un sistema a celle di combustibile alimentato a idrogeno. Che peccato non poterla vedere per strada.