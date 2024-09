MotoGP Indonesia, Bagnaia: "Risultato positivo, ma le partenze non vanno"

gp indonesia

Soddisfatto a metà, Pecco sottolinea un problema della sua Ducati: "È competitiva, ma la partenza è importante"

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La lotta al titolo MotoGP è aperta, con Francesco Bagnaia che dopo il GP dell'Indonesia riesce a recuperare tre punti a Jorge Martin. Un terzo posto, a Mandalika, che fa sorridere a metà l'italiano: "Cavolo, una gara davvero difficile. Ho sofferto tanto in partenza, ho perso posizioni perché ho spinnato. Dobbiamo controllare perché succede, è la quinta volta consecutiva che succede. La partenza può farti vincere le gare, è stata dura perché superare Morbidelli e Bezzecchi non è stato facile".

"Se consideriamo l'inizio del weekend sono molto contento, non pensavamo di recuperare punti. Dopo la gara di ieri, però, è mancata qualcosa. Dobbiamo capire cosa non va con le partenze, mi scivola sempre perché impenna e spinna e perdo posizioni. La gara è stata dura, ma fare terzi è positivo" ha detto Pecco.

Ha poi aggiunto: "La moto è competitiva, ma ci mettiamo tanto a mettere le gomme in temperatura. Se parti dietro agli altri è più complicato, quando sei solo invece è tutto più semplice perché riesci a riscaldare in staccata".

BASTIANINI: "HO SBAGLIATO"

Costretto al ritiro Enea Bastianini, caduto mentre si trovava in lotta per il secondo posto: "Appena davo gas la perdevo, non so il perché. È andata così, poi ho preso confidenza e ho spinto, forse anche troppo. Volevo vincere, era il mio unico obiettivo. Ho sbagliato. Volevo prendere Martin, non è detto che l'avrei preso, ma potevo avvicinarmi e con Acosta avrei lottato fino alla fine".