MotoGP India, Marini è il più veloce nelle Libere 2

MOTOGP INDIA

Alle spalle del pilota VR46 un Martin in grande forma, fatica Bagnaia con la Ducati ufficiale: 7° ma comunque al Q2

Luca Marini è stato il pilota più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP d'India, 13° appuntamento del Mondiale MotoGP. Nel turno che qualifica direttamente al Q2 il pilota del team VR46 ha chiuso con uno strepitoso 1'44''782, tenendosi alle spalle per soli 8 millesimi uno scatenato Jorge Martin con la Ducati Pramac. Decisamente più in difficoltà la Desmosedici ufficiale di Francesco Bagnaia, che con l'ultimo time attack è comunque riuscito a strappare un posto in top 10, chiudendo 7° a + 0''498.

Dopo l’ottima performance di Bezzecchi in mattinata è stato dunque il suo compagno di box a rubare la scena nel pomeriggio al Buddh International Circuit. Marini è riuscito a strappare il miglior tempo bruciando un Martin che appariva imprendibile. Lo spagnolo, reduce dalla doppietta di Misano, ha comunque mandato un messaggio chiaro per il campionato: i 36 punti che lo separano da Bagnaia in classifica non sono poi molti e con ancora 8 weekend da completare lui ha tutte le intenzione di giocarsela con il campione in carica.

Per Pecco è stata una giornata nel complesso tutt’altro che semplice. Entrambe le sessioni sono state caratterizzate da tanti aggiustamenti di set up su una moto che non rispondeva appieno alle sue esigenze, il tempo alla fine è arrivato, ma la sensazione è che servirà ancora parecchio lavoro per poter competere al top nelle gare.

Ottime indicazioni dalle Aprilia, che erano state in ombra a Misano: 3° tempo per Aleix Espargaro (+ 0’’051), 6° per Maverick Vinales (+ 0’’431). In top 10 anche le Ducati di Marco Bezzecchi (5° a + 0’’420) e Johann Zarco (9° a + 0’’523).

Direttamente al Q2, un po’ a sorpresa, anche entrambe le Honda ufficiali: Marc Marquez, sempre alle prese con i dubbi sul suo futuro, ha stampato un ottimo 4° tempo (+ 0’’335), Joan Mir ha chiuso 10° (+ 0’’550). In crescita anche Fabio Quartararo con la Yamaha, dopo una sessione mattutina caratterizzata da due problemi tecnici al cambio: il francese ha chiuso con l’8° tempo a + 0’’509.