MotoGP: Gresini migliora, inizia il risveglio dal coma farmacologico

"Le condizioni di Fausto Gresini, trasportato all'ospedale Carlo Alberto Pizzardi di Bologna il 30 dicembre, stanno lievemente migliorando". È quanto scrive in un comunicato la Gresini Racing, sulle condizioni del team principal. Gresini, arrivato in ospedale "con livelli di saturazione di ossigeno nel sangue molto bassi", "è stato indotto in coma farmacologico e ha ricevuto un'intubazione endotracheale per favorire l'ossigenazione degli organi". "Nelle ultime ore, alla luce di condizioni generali stabili e in miglioramento, i medici - si legge - hanno deciso di iniziare un lento processo di risveglio per consentire una ventilazione polmonare indipendente". Gresini, 59 anni, era risultato positivo al Covid poco prima di Natale.