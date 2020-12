Covid: Fausto Gresini ricoverato in ospedale

Fausto Gresini è stato ricoverato in ospedale per Covid-19. Tutto il mondo del Motomondiale è in apprensione dopo che le condizioni del proprietario del team sono peggiorate in seguito alla positività e il 26 dicembre si è reso necessario il ricovero a Imola. Per il 59enne un ’affaticamento progressivo e ora le cure con una terapia mirata. Nei mesi scorsi Gresini, con il proprio team, aveva donato un ventilatore polmonare al San Pier Damiano Hospital di Faenza.