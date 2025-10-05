MotoGP, GP Indonesia: Aldeguer dominante, Marquez cade e si frattura la clavicola

Vincere la prima gara in carriera in MotoGP e farlo impressionando tutti. Missione compiuta per Fermin Aldeguer in Indonesia, con un GP a Mandalika sorprendente e senza storia per gli avversari, in una corsa che sarà di certo ricordata per il primo ko da campione di Marc Marquez. Proprio nel weekend in cui il Cannibale aveva deciso di tirare i remi in barca, senza prendersi rischi in vista di un 2026 improntato alla caccia del decimo titolo, lo spagnolo cade e si fa male alla clavicola dopo il contatto con Bezzecchi, tirandosi di fatto fuori dai giochi con l'italiano dopo poche curve. E allora a sorridere e sfregarsi le mani è FA54, con una gara condotta in maniera perfetta, col gap dagli inseguitori via via sempre maggiore fino ai sei secondi. E a nulla valgono i tentativi di Acosta e Alex Marquez di farsi sotto, perché il rookie Gresini ne ha di più.