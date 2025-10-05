MotoGP Indonesia, Marquez con la clavicola ko: "Esami a Madrid per capire, Bezzecchi si è scusato"

© X
Lo spagnolo volerà a Madrid per accertamenti che confermeranno o meno l'entità dell'infortunio alla clavicola destra
Marc Marquez non scioglie i dubbi sull'infortunio alla spalla destra dopo la caduta nel GP di Indonesia. Intervistato da Sky Sport, il campione MotoGP 2025, infatti, ha ribadito la necessità di volare a Madrid per un consulto medico approfondito per quella che si sospetta essere la frattura della clavicola: “Dobbiamo capire cosa c’è, andiamo a Madrid perché non si capisce se ho la clavicola lussata o si è rotto il legamento".
"Peccato, può succedere. Bezzecchi è venuto a chiedere scusa e ci sta, una volta capita a me e una volta agli altri. Vediamo cosa dicono i dottori, provo a tornare il prima possibile ma quando dice il dottore” ha detto il Cannibale.
