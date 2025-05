MotoGP, GP Gran Bretagna: Marc Marquez davanti a Morbidelli in FP1, Bagnaia ottavo

Il venerdì della MotoGP in Gran Bretagna per il GP di Silverstone si apre nel segno del solito Marc Marquez. Sul tracciato britannico il pilota del team Ducati chiude la prima sessione di libere in 1:58.702 precedendo di tre decimi la Ducati del team VR46 di Franco Morbidelli e di quattro decimi il fratello Alex Marquez in Ducati Gresini. Francesco Bagnaia non va oltre l'ottavo tempo, col pilota italiano che ha fatto esperimenti sulla sua moto a caccia di una soluzione ai problemi che lo hanno rallentato in avvio di stagione.