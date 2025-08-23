Logo SportMediaset
MotoGp Ungheria, Marc Marquez vince la Sprint Race. Bagnaia solo tredicesimo

Al Balaton Park domina ancora lo spagnolo. Secondo Di Giannantonio, terzo Morbidelli. Malissimo Bagnaia: 13°

23 Ago 2025 - 16:05
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Cambiano le piste, ma il dominatore in MotoGp è sempre uno: con la vittoria nella prima Sprint Race della storia del Balaton Park in Ungheria, Marc Marquez ottiene il suo tredicesimo successo di fila nel Motomondiale 2025. Lo spagnolo della Ducati si impone in Ungheria anticipando le VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli. Male i "rivali" per il titolo, sin dalla pole: il principale inseguitore, il fratello di Marc Alex, è ottavo, tredicesimo Bagnaia.

Il Motomondiale 2025 sembra ormai quasi solo un pretesto per aggiornare i numeri strepitosi di Marc Marquez, che vince la Sprint Race del Gp d'Ungheria (prima storica volta al Balaton Park) e, considerando le gare del sabato e quelle della domenica, festeggia il suo tredicesimo successo. Un dominio che parte dalla pole, perché lo spagnolo della Ducati inizia davanti a tutti, mentre i "rivali" per il titolo (o forse meglio dire i meno lontani da un incontenibile Marc) non sono nemmeno in terza fila: undicesimo il fratello Alex, quindicesimo Bagnaia.

Stavolta non servono nemmeno i sorpassi: il leader incontrastato della generale resta primo dall'inizio alla fine, andando in fuga. Con Alex e Pecco fuori dai giochi, gli altri due gradini del podio se li prende il VR46 Team, con Fabio Di Giannantonio secondo e Franco Morbidelli terzo anche perché a inizio gara Quartararo fa cadere Bastianini. Quarto Marini, che si difende dall'attacco di Aldeguer, mentre completano la top 10 Mir (sesto), Bezzecchi, Alex Marquez e il campione del Mondo in carica, ma pronto ad abdicare, Jorge Martin. Discorso a parte merita Bagnaia: il feeling con la moto (e il team) sembra non esserci più, tanto che riesce a "migliorare" il quindicesimo posto in griglia soltanto di due posizioni. E intanto Marc Marquez è sempre più lontano, per chiunque. Domenica proverà a centrare la settima vittoria nelle ultime sette gare.

