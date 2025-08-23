MotoGp Ungheria, Marc Marquez vince la Sprint Race. Bagnaia solo tredicesimo

Stavolta non servono nemmeno i sorpassi: il leader incontrastato della generale resta primo dall'inizio alla fine, andando in fuga. Con Alex e Pecco fuori dai giochi, gli altri due gradini del podio se li prende il VR46 Team, con Fabio Di Giannantonio secondo e Franco Morbidelli terzo anche perché a inizio gara Quartararo fa cadere Bastianini. Quarto Marini, che si difende dall'attacco di Aldeguer, mentre completano la top 10 Mir (sesto), Bezzecchi, Alex Marquez e il campione del Mondo in carica, ma pronto ad abdicare, Jorge Martin. Discorso a parte merita Bagnaia: il feeling con la moto (e il team) sembra non esserci più, tanto che riesce a "migliorare" il quindicesimo posto in griglia soltanto di due posizioni. E intanto Marc Marquez è sempre più lontano, per chiunque. Domenica proverà a centrare la settima vittoria nelle ultime sette gare.