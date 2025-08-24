Marquez: "Che rischio alla prima curva, poi ho avuto pazienza"

© Getty Images
Acosta: "Il progetto Ktm sta migliorando". Bezzecchi: "Gara fantastica, ho dato tutto"
Decima vittoria stagionale, senza contare le Sprint, settima doppietta di fila. Il dominio di Marc Marquez prosegue, tanto che il titolo della MotoGP, il suo nono, potrebbe arrivare già a Misano a metà settembre. "In quella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere toccandolo dietro. La mia gara è cambiata, ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro", il commento del ducatista.
"Non svegliatemi. Vincere 14 gare di fila non è normale, specialmente con questi weekend che sono molto difficili. Il feeling con la moto è molto buono. Anche a me piace di più il duello fino all'ultima curva, com'è successo nella Sprint del Sachsenring, dove peraltro ero sull'acqua a duellare con Bezzecchi. In gare come queste invece non si hanno queste esplosioni di euforia, ma resto realista e dico che non è normale vincere così. La normalità è lottare con gli altri, ma arriveranno delle piste in cui Alex, Bagnaia, Acosta, Bezzecchi mi batteranno", ha aggiunto.
E ancora: "Siamo contenti, vediamo come andrà in Catalogna, dove penso che sarà un po' più difficile. La cosa più importante sarà capire quando non potrò vincere. Quella sarà la prova di fuoco, dovrò accontentarmi di un secondo, un terzo o anche un quarto posto. Certo che con questo slancio è molto difficile".
Gara di rimonta per Pedro Acosta, che ha riportato la Ktm sul podio dopo aver piegato la resistenza di Bezzecchi. "Molto bello, il weekend è iniziato bene poi è diventato più difficile. Devo ringraziare il team, mi ha dato una moto nuova e siamo riusciti a migliorare, hanno lavorato fino a tardi. Sono fiero della mia squadra. Voglio ringraziare le persone che stanno cercando di rendere migliore il progetto Ktm", le parole dello spagnolo.
All'inizio ha provato a dargli fastidio Marco Bezzecchi, anche se alla fine ha dovuto cedere il secondo posto ad Acosta. "Gara fantastica, ho dato tutto. Il mio passo non era sufficiente e non lo è stato per tutto il weekend. Con le soft ho rischiato, ma ho saputo resistere. E' stato un altro weekend positivo, sono molto contento. Dedico questo terzo posto ad un mio caro amico", ha detto il "Bez".
