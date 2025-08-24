Marquez: "Che rischio alla prima curva, poi ho avuto pazienza"

Decima vittoria stagionale, senza contare le Sprint, settima doppietta di fila. Il dominio di Marc Marquez prosegue, tanto che il titolo della MotoGP, il suo nono, potrebbe arrivare già a Misano a metà settembre. "In quella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere toccandolo dietro. La mia gara è cambiata, ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro", il commento del ducatista.