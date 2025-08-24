Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP UNGHERIA

Marquez: "Che rischio alla prima curva, poi ho avuto pazienza"

Acosta: "Il progetto Ktm sta migliorando". Bezzecchi: "Gara fantastica, ho dato tutto"

24 Ago 2025 - 16:30
1 di 64
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Decima vittoria stagionale, senza contare le Sprint, settima doppietta di fila. Il dominio di Marc Marquez prosegue, tanto che il titolo della MotoGP, il suo nono, potrebbe arrivare già a Misano a metà settembre. "In quella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere toccandolo dietro. La mia gara è cambiata, ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro", il commento del ducatista.

"Non svegliatemi. Vincere 14 gare di fila non è normale, specialmente con questi weekend che sono molto difficili. Il feeling con la moto è molto buono. Anche a me piace di più il duello fino all'ultima curva, com'è successo nella Sprint del Sachsenring, dove peraltro ero sull'acqua a duellare con Bezzecchi. In gare come queste invece non si hanno queste esplosioni di euforia, ma resto realista e dico che non è normale vincere così. La normalità è lottare con gli altri, ma arriveranno delle piste in cui Alex, Bagnaia, Acosta, Bezzecchi mi batteranno", ha aggiunto.

E ancora: "Siamo contenti, vediamo come andrà in Catalogna, dove penso che sarà un po' più difficile. La cosa più importante sarà capire quando non potrò vincere. Quella sarà la prova di fuoco, dovrò accontentarmi di un secondo, un terzo o anche un quarto posto. Certo che con questo slancio è molto difficile".

Gara di rimonta per Pedro Acosta, che ha riportato la Ktm sul podio dopo aver piegato la resistenza di Bezzecchi. "Molto bello, il weekend è iniziato bene poi è diventato più difficile. Devo ringraziare il team, mi ha dato una moto nuova e siamo riusciti a migliorare, hanno lavorato fino a tardi. Sono fiero della mia squadra. Voglio ringraziare le persone che stanno cercando di rendere migliore il progetto Ktm", le parole dello spagnolo.

All'inizio ha provato a dargli fastidio Marco Bezzecchi, anche se alla fine ha dovuto cedere il secondo posto ad Acosta. "Gara fantastica, ho dato tutto. Il mio passo non era sufficiente e non lo è stato per tutto il weekend. Con le soft ho rischiato, ma ho saputo resistere. E' stato un altro weekend positivo, sono molto contento. Dedico questo terzo posto ad un mio caro amico", ha detto il "Bez".

Leggi anche

Marquez settebello da 10 al Balaton, Bezzecchi terzo di lotta. Martin show, sprazzi di Bagnaia

motogp
marquez
acosta
bezzecchi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Bagnaia: "Addio alla Ducati? Se potrò rimanere, rimarrò. Altrimenti proverò ad andare da qualche altra parte"

Marquez detta ancora legge nella Sprint, Diggia e Morbidelli sul podio. Bagnaia 13°

Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Diggia, incubo Bagnaia in quinta fila

Pedro Acosta

Acosta meglio dei Marquez nelle pre-qualifiche. Bagnaia partirà dalla Q1

Sempre Marc Marquez: è il più veloce nelle prime libere In Ungheria. Bagnaia parte malissimo

Bagnaia: "Sapevo che avrei fatto fatica, ma Marc dimostra che si può stare davanti". I commenti

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:30
Marquez: "Che rischio alla prima curva, ora non svegliatemi". Bez: "Ho dato tutto"
16:25
Bagnaia rivede la luce: "Avevo un passo da podio, le modifiche fatte ci porteranno lontano"
16:11
L'Al Ittihad piomba su Bruno Fernandes: 40 milioni l'anno al portoghese dello United
16:05
Napoli, Politano: "Avanti così per confermarci campioni"
15:57
Tennis, ranking Atp: Sinner alla 64esima settimana da numero 1