MotoGP: Marquez domina anche in Ungheria, Bezzecchi sul podio

Tredici vittorie su quattordici gare nelle Sprint Race, dieci successi nei Gp veri e propri: sono i numeri di Marc Marquez, che fa sua anche la prova disputata in Ungheria. Sul neonato circuito del BalatonRing, lo spagnolo parte dalla pole, ma si fa sopravanzare al via dopo una partenza non perfetta e un contatto con Bezzecchi. In testa c'è proprio l'italiano con la sua Aprilia, davanti alla Ducati del team VR46 di Morbidelli e al leader iridato, che risale pian piano la china. Bastano sei giri per superare Morbido, mentre a sedici giri dal termine e dopo un duello spettacolare ecco il sorpasso su Bezzecchi. Da qui in poi, mentre dietro di lui si susseguono cadute su cadute, col brivido per Bastianini e i tonfi per Aldeguer (era 5°) e Alex Marquez, è un autentico assolo per Marc. Marquez prende il largo a suon di giri veloci e si rende imprendibile, gestendo nel migliore dei modi le gomme e toccando i quattro secondi di margine.