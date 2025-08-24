Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025

Motogp
MOTOGP UNGHERIA

MotoGP: Marquez domina anche in Ungheria, Bezzecchi sul podio

L'italiano e la sua Aprilia guidano al via, poi il leader iridato scappa e trionfa: sul podio Acosta e Bez, Bagnaia è solo 9°

24 Ago 2025 - 15:52
Prosegue il dominio di Marc Marquez, che centra la 10a vittoria in gara nella MotoGP, la settima consecutiva. Lo spagnolo e la sua Ducati non partono al meglio sul tracciato del Balaton Park, ma ricostruiscono la propria gara coi sorpassi su Morbidelli e Bezzecchi. Non appena lo spagnolo prende la vetta, è fuga: Marquez domina e trionfa davanti ad Acosta e Bez, che precede Martin e Marini. Solo nono Pecco Bagnaia, frenato da un long lap penalty e da Pol Espargaro.

Tredici vittorie su quattordici gare nelle Sprint Race, dieci successi nei Gp veri e propri: sono i numeri di Marc Marquez, che fa sua anche la prova disputata in Ungheria. Sul neonato circuito del BalatonRing, lo spagnolo parte dalla pole, ma si fa sopravanzare al via dopo una partenza non perfetta e un contatto con Bezzecchi. In testa c'è proprio l'italiano con la sua Aprilia, davanti alla Ducati del team VR46 di Morbidelli e al leader iridato, che risale pian piano la china. Bastano sei giri per superare Morbido, mentre a sedici giri dal termine e dopo un duello spettacolare ecco il sorpasso su Bezzecchi. Da qui in poi, mentre dietro di lui si susseguono cadute su cadute, col brivido per Bastianini e i tonfi per Aldeguer (era 5°) e Alex Marquez, è un autentico assolo per Marc. Marquez prende il largo a suon di giri veloci e si rende imprendibile, gestendo nel migliore dei modi le gomme e toccando i quattro secondi di margine.

Perde terreno Bezzecchi, che viene sopravanzato da un ottimo Acosta (Ktm), mentre Morbidelli crolla fino alla 6a posizione. In chiaroscuro la gara di Bagnaia, a lungo in nona posizione dopo un lungo e un long lap penalty: partiva 13°, ma non sarà soddisfatto. Vittoria dunque a Marc Marquez, dominatore incontrastato anche in Ungheria, con Acosta e Bezzecchi sul podio: quarto Martin davanti a Marini, Morbidelli, Binder, Pol Espargaro, Bagnaia e Quartararo. Con questi risultati, lo spagnolo e leader del Mondiale vola a 455 punti: +175 sul fratello Alex (14°) e +227 su Bagnaia. Il Mondiale della MotoGP potrebbe già chiudersi a Misano, visto che Marquez (contando anche le Sprint) ha vinto 23 gare su 28...

motogp
ungehria
marc marquez
bagnaia

