Cadillac punta sull'esperienza con Bottas e Perez

Scelta fatta per Cadillac. L'undicesimo team del Mondiale, al debutto nel 2026 con power unit Ferrari, schiererà al via Sergio Perez e Valtteri Bottas. Una line-up giustamente di grande esperienza in squadre di primo livello per un ingresso nel mondo dei Gran Premi tutt'altro che facile. Il messicano Perez era stato appiedato dalla Red Bull alla fine del 2024, alla conclusione di una stagione estremamente deludente.Il finlandese Bottas invece svolge quest'anno compiti di pilota di riserva Mercedes (squadra nella quale è stato per cinque stagioni compagno di squadra di Lewis Hamilton), dopo aver concluso - lui pure a fine 2024 - la sua avventura con Sauber. Tuttora popolarissimo in patria, il trentacinquenne "Checo" da Guadalajara può vantare la partecipazione a 266 Gran Premi con sei vittorie (tutte con Red Bull)e tre pole position. Trentasei anni tra pochi giorni (giovedì 28 agosto), l'istrionico Bottas ha disputato 247 GP con dieci vittorie (tutte con Mercedes) e un numero esattamente doppio di pole position. Entrambi sono stati scelti indubbiamente anche per la ricca esperienza generale e in particolare per quella specifica nel campo della power unit. Perez ha utilizzato quella Mercedes (con la Force India) e poi quelle Honda e RB Powertrains con la Red Bull. Bottas da parte sua ha guidato monoposto spinte da PU Mercedes (Williams e Mercedes stessa) e poi Ferrari (con Alfa Romeo e Sauber).