Idea Sassuolo per Taremi: l'Inter aspetta e spera dopo i "no" dall'estero

Dopo l'acquisto di Vranckx e il colpo Matic, i neroverdi si sarebbero informati sulla punta iraniana. Per ora una suggestione, ma è anche vero che il tempo stringe e ormai sia Taremi che l'Inter non possono più permettersi passi falsi. Il nodo è rappresentato dall'ingaggio altissimo, circa 5,5 milioni di euro a stagione, che ovviamente il Sassuolo non sarebbe disposto a pagare al giocatore e nessuna offerta è ancora arrivata all'Inter. Che però, intanto, resta in interessata attesa: cedere Taremi ormai è diventata una delle priorità, costi quel che costi.