Idea Sassuolo per Taremi: l'Inter aspetta e spera dopo i "no" dall'estero

Nelle ultime settimane per l'iraniano trattative con Fulham, Leeds, Psv e Betis Siviglia ma ora la soluzione per i nerazzurri potrebbe arrivare dall'Italia
Quo vado? Il titolo del fortunato film di Checco Zalone potrebbe essere la perfetta sintesi dell'estate di Mehdi Taremi. L'attaccante dell'Inter è ormai un esubero dall'inizio del calciomercato ma la dirigenza nerazzurra non è ancora riuscito a piazzare l'iraniano. Tanti i nomi delle possibili destinazioni che si sono susseguiti nelle scorse settimane, con piste che conducevano soprattutto all'estero, dalla Premier League all'Olanda passando per la Spagna.
In principio fu infatti il Fulham, club di Londra con cui però l'Inter non ha trovato l'accordo. Poi il Psv in Olanda e il Leeds ancora in Inghilterra, ma anche qui le trattative sono morte quasi sul nascere. Infine l'idea spagnola, ma il Betis Siviglia non si è dimostrato troppo entusiasta. E così, alla fine, arriva l'ultima idea, quella italiana: su Taremi si sarebbe infatti mosso il Sassuolo, particolarmente attivo in questi ultimi giorni di mercato.
Dopo l'acquisto di Vranckx e il colpo Matic, i neroverdi si sarebbero informati sulla punta iraniana. Per ora una suggestione, ma è anche vero che il tempo stringe e ormai sia Taremi che l'Inter non possono più permettersi passi falsi. Il nodo è rappresentato dall'ingaggio altissimo, circa 5,5 milioni di euro a stagione, che ovviamente il Sassuolo non sarebbe disposto a pagare al giocatore e nessuna offerta è ancora arrivata all'Inter. Che però, intanto, resta in interessata attesa: cedere Taremi ormai è diventata una delle priorità, costi quel che costi.
