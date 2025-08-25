Le pagelle del Balaton Park: "solito" Marquez, che bravi Martin e Marini

© Getty Images
Settima doppietta per lo spagnolo, che prenota il titolo già a Misano. Acosta e Bezzecchi lo sfidano, Bagnaia ancora nel tunneldi Alberto Gasparri
MARC MARQUEZ 10
Non abbiamo fatto ancora i calcoli precisi, ma se Marc Marquez potrebbe già vincere il suo nono titolo già a Misano, quando al termine della stagione mancherebbero ancora sei gare, allora vuol dire che l'uomo dei record avrebbe scritto un'altra pagina di storia dello sport. Niente di nuovo in Ungheria: pole, vittoria nella Sprint e bis nella gara lunga. E' proprio vero che i cannibali annoiano.
ACOSTA 8
Più alti che bassi negli ultimi tempi e quando la Ktm è in palla, lui difficilmente fallisce il bersaglio. Gli manca ancora qualcosa per poter lottare con Marquez, ma l'impressione è che prima della fine del campionato ci regalerà un po' di spettacolo extra.
BEZZECCHI 7,5
In attesa che anche Martin ritrovi lo smalto migliore, è il "Bez" a far volare l'Aprilia. Ci mette tanto del suo, a volte commette degli errori, ma dà sempre il 100% ed è uno dei pochi a far soffrire un po' Marquez provando a ingaggiare battaglia con lui.
MARTIN 7
Un passo alla volta sta tornando dove dovrebbe essere. In Ungheria corre la sua gara più bella della stagione e se è vero che ci voleva poco, lo è altrettanto che per la prima volta sembra aver avuto il pieno controllo della sua Aprilia. Una bella notizia per la stessa MotoGP, che ha bisogno di un altro protagonista in grado di lottare per la vittoria.
MARINI 7
Se pensiamo che soli pochi mesi fa ha rischiato grosso con una brutta caduta a Suzuka, sembra quasi un miracolo vederlo non lontano dal podio. Soprattutto in sella a una Honda, che è ancora la peggiore moto della griglia. Se la Hrc avesse dei dubbi su di lui per il futuro, è meglio che se li faccia passare in fretta.
MORBIDELLI 6,5
Gara un po' da gambero, ma alla fine è pur sempre la migliore delle Ducati dopo quella del marziano Marquez. Il podio del sabato è stato comunque la ciliegina sulla torta di un altro fine settimana positivo. E a piccoli passi anche la classifica generale si fa interessante.
POL ESPARGARO 7
Chiamato a sostituire Vinales, lo spagnolo conferma di non essere pronto per la pensione nonostante sia stato relegato al ruolo di collaudatore dalla Ktm. Ingaggi un bel duello con Bagnaia e riesce pure a vincerlo. Forse meriterebbe ancora una sella da titolare.
BAGNAIA 6
Rispetto al disastro delle qualifiche e della Sprint, un bel passo avanti. Alla Ducati dicono che stanno lavorando per ridare fiducia a Pecco, ma l'impressione è che ancora non ci siamo. Lui non smette di provarci, ma un due volte campione del mondo non può far fatica a entrare nella Top 10. Cambiare aria potrebbe essere un'opzione da non scartare.
QUARTARARO 6
Dopo il patatrac della Sprint, il francese ha preferito puntare a vedere il traguardo che rischiare un altro zero. Gara anonima per lui, ma pur sempre da migliore dei piloti Yamaha. Aspetta il V4 come il Messia.
OGURA 5,5
Nelle prima gare da rookie la MotoGP sembrava aver trovato un nuovo fenomeno, poi il giapponese è rientrato nei ranghi e ora sembra navigare nell'anonimato. Giusto dargli tempo, ma ci aveva illuso di poter fare molto di più.
ALEX MARQUEZ 5
Qualcosa si è inceppato, perché da primo avversario di Marc sta scivolando lentamente più indietro. Tra errori e un po' di episodi sfortunati, negli ultimi tempi sta portando a casa meno punti del previsto. Di questi passo anche il secondo posto in classifica potrebbe essere a rischio.
MILLER 4,5
Alla vigilia alza la voce con la Yamaha, ma il suo weekend si chiude con due cadute nella stessa gara. Va bene essere generoso, ma Iwata ha anche bisogno che le sue moto arrivino al traguardo per avere dati su cui lavorare. La riconferma per il 2026 è giusta, ma Jack non avrà altre chance da sprecare.
