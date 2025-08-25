Le pagelle del Balaton Park: "solito" Marquez, che bravi Martin e Marini

MARTIN 7

Un passo alla volta sta tornando dove dovrebbe essere. In Ungheria corre la sua gara più bella della stagione e se è vero che ci voleva poco, lo è altrettanto che per la prima volta sembra aver avuto il pieno controllo della sua Aprilia. Una bella notizia per la stessa MotoGP, che ha bisogno di un altro protagonista in grado di lottare per la vittoria.