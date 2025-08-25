Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Le pagelle del Balaton Park: "solito" Marquez, che bravi Martin e Marini

Settima doppietta per lo spagnolo, che prenota il titolo già a Misano. Acosta e Bezzecchi lo sfidano, Bagnaia ancora nel tunnel

di Alberto Gasparri
25 Ago 2025 - 07:30
1 di 64
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MARC MARQUEZ 10
Non abbiamo fatto ancora i calcoli precisi, ma se Marc Marquez potrebbe già vincere il suo nono titolo già a Misano, quando al termine della stagione mancherebbero ancora sei gare, allora vuol dire che l'uomo dei record avrebbe scritto un'altra pagina di storia dello sport. Niente di nuovo in Ungheria: pole, vittoria nella Sprint e bis nella gara lunga. E' proprio vero che i cannibali annoiano.

ACOSTA 8
Più alti che bassi negli ultimi tempi e quando la Ktm è in palla, lui difficilmente fallisce il bersaglio. Gli manca ancora qualcosa per poter lottare con Marquez, ma l'impressione è che prima della fine del campionato ci regalerà un po' di spettacolo extra.

BEZZECCHI 7,5
In attesa che anche Martin ritrovi lo smalto migliore, è il "Bez" a far volare l'Aprilia. Ci mette tanto del suo, a volte commette degli errori, ma dà sempre il 100% ed è uno dei pochi a far soffrire un po' Marquez provando a ingaggiare battaglia con lui. 

MARTIN 7
Un passo alla volta sta tornando dove dovrebbe essere. In Ungheria corre la sua gara più bella della stagione e se è vero che ci voleva poco, lo è altrettanto che per la prima volta sembra aver avuto il pieno controllo della sua Aprilia. Una bella notizia per la stessa MotoGP, che ha bisogno di un altro protagonista in grado di lottare per la vittoria.

MARINI 7
Se pensiamo che soli pochi mesi fa ha rischiato grosso con una brutta caduta a Suzuka, sembra quasi un miracolo vederlo non lontano dal podio. Soprattutto in sella a una Honda, che è ancora la peggiore moto della griglia. Se la Hrc avesse dei dubbi su di lui per il futuro, è meglio che se li faccia passare in fretta.

MORBIDELLI 6,5
Gara un po' da gambero, ma alla fine è pur sempre la migliore delle Ducati dopo quella del marziano Marquez. Il podio del sabato è stato comunque la ciliegina sulla torta di un altro fine settimana positivo. E a piccoli passi anche la classifica generale si fa interessante.

POL ESPARGARO 7
Chiamato a sostituire Vinales, lo spagnolo conferma di non essere pronto per la pensione nonostante sia stato relegato al ruolo di collaudatore dalla Ktm. Ingaggi un bel duello con Bagnaia e riesce pure a vincerlo. Forse meriterebbe ancora una sella da titolare.

Leggi anche

Marquez settebello da 10 al Balaton, Bezzecchi terzo di lotta. Martin show, sprazzi di Bagnaia

BAGNAIA 6
Rispetto al disastro delle qualifiche e della Sprint, un bel passo avanti. Alla Ducati dicono che stanno lavorando per ridare fiducia a Pecco, ma l'impressione è che ancora non ci siamo. Lui non smette di provarci, ma un due volte campione del mondo non può far fatica a entrare nella Top 10. Cambiare aria potrebbe essere un'opzione da non scartare.

QUARTARARO 6
Dopo il patatrac della Sprint, il francese ha preferito puntare a vedere il traguardo che rischiare un altro zero. Gara anonima per lui, ma pur sempre da migliore dei piloti Yamaha. Aspetta il V4 come il Messia.

OGURA 5,5
Nelle prima gare da rookie la MotoGP sembrava aver trovato un nuovo fenomeno, poi il giapponese è rientrato nei ranghi e ora sembra navigare nell'anonimato. Giusto dargli tempo, ma ci aveva illuso di poter fare molto di più.

ALEX MARQUEZ 5
Qualcosa si è inceppato, perché da primo avversario di Marc sta scivolando lentamente più indietro. Tra errori e un po' di episodi sfortunati, negli ultimi tempi sta portando a casa meno punti del previsto. Di questi passo anche il secondo posto in classifica potrebbe essere a rischio.

MILLER 4,5
Alla vigilia alza la voce con la Yamaha, ma il suo weekend si chiude con due cadute nella stessa gara. Va bene essere generoso, ma Iwata ha anche bisogno che le sue moto arrivino al traguardo per avere dati su cui lavorare. La riconferma per il 2026 è giusta, ma Jack non avrà altre chance da sprecare.

Leggi anche

Marquez: "Che rischio alla prima curva, ora non svegliatemi". Bez: "Ho dato tutto"

motogp
pagelle
ungheria

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Marquez settebello da 10 al Balaton, Bezzecchi terzo di lotta. Martin show, sprazzi di Bagnaia

Bagnaia: "Addio alla Ducati? Se potrò rimanere, rimarrò. Altrimenti proverò ad andare da qualche altra parte"

Marquez detta ancora legge nella Sprint, Diggia e Morbidelli sul podio. Bagnaia 13°

Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Diggia, incubo Bagnaia in quinta fila

Pedro Acosta

Acosta meglio dei Marquez nelle pre-qualifiche. Bagnaia partirà dalla Q1

Sempre Marc Marquez: è il più veloce nelle prime libere In Ungheria. Bagnaia parte malissimo

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:08
US Open: esordio positivo per Paolini, Djokovic soffre ma passa
09:03
Juve: Yildiz è il faro, Bremer il muro e c'è anche la "staffetta" David-Vlahovic
08:25
Comunicato Juve denuncia: "Insulti razzisti a McKennie"
08:23
Tennis, Us Open: Djokovic soffre ma passa al secondo turno
08:22
Tennis, Us Open: Jasmine Paolini parte di slancio, sconfitta Aiava