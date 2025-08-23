MotoGP, GP Ungheria: Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio, male Bagnaia

DI GIANNANTONIO: "GRAN LAVORO, SUPER CONTENTO" - Prima fila e terzo posto per Fabio Di Giannantonio: "Sono super contento, ieri ero arrabbiato perché non siamo riusciti a far funzionare la gomma nuova nel giro secco. Abbiamo fatto un gran lavoro e tutto è andato. La Q1 è andata bene, siamo stati fortunati col tempo e nel Q2 nonostante qualche problema sono riuscito a fare un super giro. Sprint? Non siamo messi male di passo, si gira forte e dobbiamo lavorare un po' in vista della gara lunga".