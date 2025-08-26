Volley, Mondiali: l'Italia cala il tris, sconfitto il Belgio

"Sono veramente contenta, siamo state brave, abbiamo giocato bene. Siamo rimaste con la testa, mi spiace solo per il piccolo calo che ho avuto io personalmente ma siamo state una squadra fantastica, abbiamo difeso, coperto e battuto bene". Così l'opposto dell'Italia femminile Paola Egonu, ai microfoni della Rai dopo la vittoria delle azzurre sul Belgio che vale la qualificazione da prime del girone ai Mondiali in corso in Thailandia. "Sono super fiera, dopo tanti anni. Il lavoro che stiamo facendo si vede, qualche piccola imperfezione c'è ma siamo troppo gasate. Mi piace tutto di questa Italia, siamo maturate, anche con le new entry, lavoriamo bene in campo, ci ascoltiamo tra di noi", ha aggiunto Egonu.