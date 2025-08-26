Volley, Mondiali: l'Italia cala il tris, sconfitto il Belgio

Le azzurre perdono il primo set, ma non la partita: il successo per 3-1 blinda il primo posto
Non c'è storia neanche nella terza partita dei Mondiali di volley, che viene dominata da un'Italia che era già certa del passaggio del turno attraverso la pool B. La sfida contro il Belgio rappresentava lo scontro diretto per il primo posto e le azzurre, semplicemente inarrestabili, la vincono col punteggio di 3-1: 25-16, 25-16, 21-25, 25-18 i parziali. Le ragazze di Velasco partono subito col piede giusto, trascinate da una strepitosa Paola Egonu da 28 punti complessivi, e indirizzano subito il primo set. Il Belgio insegue costantemente e si arrende, perdendo 25-16 e ripetendo il medesimo copione nel parziale seguente. Solo nel terzo set, mentre l'Italia si trova in vantaggio sul 16-13, arriva la reazione delle rivali, che sorprende la nostra Nazionale: l'Italia si trova sotto di quattro punti e cede, perdendo il primo parziale in questi Mondiali col punteggio di 25-21. La reazione è però brutale nell'ultimo e decisivo set, che manda in doppia cifra anche Nervini (14) e Fahr (11): le azzurre lo dominano e vincono col punteggio di 25-18, blindando definitivamente il primo posto. Negli ottavi di finale dei Mondiali, l'incrocio sarà con la seconda del gruppo G: l'Italia sfiderà dunque la perdente dello scontro diretto tra Polonia e Germania, che si giocherà domani.
EGONU: "FIERA DI QUESTA ITALIA"
"Sono veramente contenta, siamo state brave, abbiamo giocato bene. Siamo rimaste con la testa, mi spiace solo per il piccolo calo che ho avuto io personalmente ma siamo state una squadra fantastica, abbiamo difeso, coperto e battuto bene". Così l'opposto dell'Italia femminile Paola Egonu, ai microfoni della Rai dopo la vittoria delle azzurre sul Belgio che vale la qualificazione da prime del girone ai Mondiali in corso in Thailandia. "Sono super fiera, dopo tanti anni. Il lavoro che stiamo facendo si vede, qualche piccola imperfezione c'è ma siamo troppo gasate. Mi piace tutto di questa Italia, siamo maturate, anche con le new entry, lavoriamo bene in campo, ci ascoltiamo tra di noi", ha aggiunto Egonu.
DANESI: "ATTACCO DI TACHICARDIA, MA ORA TUTTO OK"
Attimi d'ansia per Anna Danesi, capitana dell'Italia di volley femminile che nel corso del quarto set della partita col Belgio, a Phuket, è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, rialzandosi da sola. "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è tutto a posto", ha spiegato l'azzurra, a RaiSport, al termine dell'incontro poi vinto.
"Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra - le sue parole - anche nei momenti di difficoltà. Continuiamo come oggi, anche meglio". Ora l'avversaria degli ottavi sarà la Germania (le azzurre voleranno a Bangkok con un charter condiviso con le tedesche, e Danesi scherza: "speriamo di batterle anche a carte, in aereo..") o la Polonia. "La Germania ha un gioco molto veloce, la Polonia la conosciamo e l'abbiamo affrontata anche di recente: aspettiamo..".
