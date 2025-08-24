Bagnaia rivede la luce: "Avevo un passo da podio, le modifiche fatte ci porteranno lontano"

© Getty Images
Il ducatista vede il bicchiere mezzo pieno: "Aver ritrovato il feeling per poter forzare ed essere veloce è stato un cambiamento grosso"
Mentre il suo compagno di box volava verso l'ennesima doppietta, Francesco Bagnaia ha risalito a fatica la classifica, fermandosi appena dentro la Top 10 anche a causa di un long lap penalty. Alla fine un mezzo sorriso dopo i musi lunghi di sabato, che non salva un altro weekend negativo, ma lascia prospettive incoraggianti per il futuro. "Peccato, stavo girando forte, stavo guidando bene dopo la modifica fatta ieri. Stavo tornando a essere più padrone della moto. Comunque sono contento, avevo un passo da podio. Non voglio dire che ci siamo, ma avere un feeling per poter forzare ed essere veloce è stato un cambiamento grosso che ci porterà a ottenere molto", ha detto "Pecco" dopo la gara.
Senza la penalità poteva andare meglio: "La gara è andata così perché ci sono delle regolare da rispettare. Alla fine, mentre stavo recuperando sul gruppo, sono andato lungo a causa di un "over feeling" che stavo tornando ad avere. Pensavo di aver perso 1", ma erano solo 8 decimi e quindi è arrivato il long lap", ha spiegato.
