Bagnaia rivede la luce: "Avevo un passo da podio, le modifiche fatte ci porteranno lontano"

Senza la penalità poteva andare meglio: "La gara è andata così perché ci sono delle regolare da rispettare. Alla fine, mentre stavo recuperando sul gruppo, sono andato lungo a causa di un "over feeling" che stavo tornando ad avere. Pensavo di aver perso 1", ma erano solo 8 decimi e quindi è arrivato il long lap", ha spiegato.