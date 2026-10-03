MotoGP, GP Giappone: Marquez domina la Sprint Race a Motegi

C'è subito una Ducati davanti a tutti nel weekend del GP del Giappone, con Marc Marquez che si prende immediatamente la scena e fa sua la Sprint Race a Motegi. Lo spagnolo aveva mancato la pole e questo l'aveva infastidito, un dato di fatto che si nota sin dal via: con uno start poderoso, Marquez si prende subito la vetta e non la lascia più. Prova a resistere al via Jorge Martin, ma la sua resistenza è vana: giri veloci su giri veloci per Marquez, che non fa prigionieri e conquista un'autorevole vittoria. La Ducati dello spagnolo vola sul tracciato nipponico, mentre è notte fonda per le altre moto di Borgo Panigale: caduta iniziale per Alex Marquez (colpevole dello strike e penalizzato con una 2 LLP domani) e Fabio Di Giannantonio, out nel primo giro insieme ad Acosta, gomma squarciata e ritiro nel penultimo giro per Bagnaia. Alle spalle di Marquez, primo e irraggiungibile, si dipana una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il maggiore arriva proprio nelle fasi conclusive della gara, con la penalizzazione per Martin e Bastianini, che toccano il verde in curva 10 ed escono dai limiti della pista.