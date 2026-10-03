MOTOGP GIAPPONE

MotoGP, GP Giappone: Marquez domina la Sprint Race a Motegi

Show dello spagnolo, che ottiene un'autorevole vittoria e vola a -7 da Jorge Martin, penalizzato nelle fasi finali

03 Ott 2026 - 09:42
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Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel Mondiale MotoGP ed esulta subito nella Sprint Race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo vede allungarsi la sua striscia positiva e fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale: i due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira 2°. Marquez, invece, esulta e vola a -7 dal leader iridato.

C'è subito una Ducati davanti a tutti nel weekend del GP del Giappone, con Marc Marquez che si prende immediatamente la scena e fa sua la Sprint Race a Motegi. Lo spagnolo aveva mancato la pole e questo l'aveva infastidito, un dato di fatto che si nota sin dal via: con uno start poderoso, Marquez si prende subito la vetta e non la lascia più. Prova a resistere al via Jorge Martin, ma la sua resistenza è vana: giri veloci su giri veloci per Marquez, che non fa prigionieri e conquista un'autorevole vittoria. La Ducati dello spagnolo vola sul tracciato nipponico, mentre è notte fonda per le altre moto di Borgo Panigale: caduta iniziale per Alex Marquez (colpevole dello strike e penalizzato con una 2 LLP domani) e Fabio Di Giannantonio, out nel primo giro insieme ad Acosta, gomma squarciata e ritiro nel penultimo giro per Bagnaia. Alle spalle di Marquez, primo e irraggiungibile, si dipana una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il maggiore arriva proprio nelle fasi conclusive della gara, con la penalizzazione per Martin e Bastianini, che toccano il verde in curva 10 ed escono dai limiti della pista.

La sanzione è durissima per entrambi, con una posizione persa in classifica: Moreira è così secondo per la prima volta in MotoGp, terzo Martin e quarto l'italiano. Bastianini protesta nei box, con ampi gesti, ma la sanzione è applicabile da regolamento: quinto Ogura e sesto Bezzecchi, mai in partita e condizionato da una media che non era entrata in temperatura. Completano la top-10 Zarco, Fernandez, Quartararo e Aldeguer, in una MotoGP che vede accorciarsi ulteriormente la classifica del Mondiale. Marquez, in striscia positiva, è ora a -7 da Jorge Martin e potrà inseguire il sorpasso nel GP, previsto per domattina alle 7. Bezzecchi scivola invece a -45, dopo una Sprint difficile.

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