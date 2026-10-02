Bezzecchi: "Un buon inizio, ma dovrò dare una bella carezza alla leva del freno"

Dalla lotta per il titolo non si può ancora considerare escluso Pedro Acosta e non solo per la vittoria in Austria, anche se lo spagnolo si chiama fuori: "La KTM funziona meglio dell'Austria? Sembra più facile portare tutto insieme, in Austria anche la gomma dietro era diversa e ci aiutava. Qui la frenata è più controllata e facciamo più fatica nel settore rapido come al T3 in curva 6. Ma il resto sembra funzionare bene. Stesse sensazioni dell'Austria? Abbiamo cambiato molto la moto da stamattina, la moto dell'Austria qui non lavorava. Dopo la pausa estiva il team sta provando a fare dei cambiamenti nel setup rischiando un po' di più e sembra funzionare. Domani dobbiamo provare ad essere più veloci a centro curva, ma in frenata e grip siamo molto contenti. Abbiamo fatto il primo run delle pre-qualifiche con la gomma media dietro, ha lavorato bene. Dopo abbiamo provato con la morbida dietro, il grip qui è molto più alto rispetto all'anno scorso e la soft sembra avere più vita. Dopo la Sprint dobbiamo capire bene che fare dopo la gara di domenica. Il titolo? No, sono veramente lontano, Marco è andato davvero forte in Indonesia e Australia lo scorso anno e ha vinto in Portogallo e Valencia. Io devo provare ad essere vicino ai primi tre del Mondiale e recuperare punti su Marco, ma al momento Aprilia e Ducati sono più avanti".