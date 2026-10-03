Martin si prende la pole di Motegi: Marquez, Acosta e Bezzecchi gli sono alle calcagna

Jorge Martin si è preso la pole position del GP del Giappone, prima tappa della trasferta asiatica del calendario MotoGP. A Motegi lo spagnolo dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo record di 1'42"371. Alle sue spalle in prima fila ci saranno Marc Marquez, protagonista di un errore nel suo ultimo giro lanciato, e Pedro Acosta, entrambi staccati di poco più di un decimo. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi, con Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Settimo Enea Bastianini, niente Q2 per Pecco Bagnaia, che dovrà partire 13°.