MOTOGP GIAPPONE

Martin si prende la pole di Motegi: Marquez, Acosta e Bezzecchi gli sono alle calcagna

Qualifica da record per lo spagnolo dell'Aprilia, anche se i rivali per il titolo non lo mollano

03 Ott 2026 - 08:16
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Jorge Martin si è preso la pole position del GP del Giappone, prima tappa della trasferta asiatica del calendario MotoGP. A Motegi lo spagnolo dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo record di 1'42"371. Alle sue spalle in prima fila ci saranno Marc Marquez, protagonista di un errore nel suo ultimo giro lanciato, e Pedro Acosta, entrambi staccati di poco più di un decimo. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi, con Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.  Settimo Enea Bastianini, niente Q2 per Pecco Bagnaia, che dovrà partire 13°.

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