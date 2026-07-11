Haaland contro Kane, è la notte dei super-bomber: Norvegia-Inghilterra vale la semifinale

Dopo Francia e Spagna, sono Norvegia e Inghilterra a cercare un pass per le semifinali dei Mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i Tre Leoni si affrontano a Miami alle 23 (ore italiane) con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro, per poi attendere una tra Argentina e Svizzera. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile: Erling Haaland e Harry Kane.