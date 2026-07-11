Haaland contro Kane, è la notte dei super-bomber: Norvegia-Inghilterra vale la semifinale

Dopo Francia e Spagna, sono Norvegia e Inghilterra a cercare un pass per le semifinali dei Mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i Tre Leoni si affrontano a Miami alle 23 (ore italiane) con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro, per poi attendere una tra Argentina e Svizzera. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile: Erling Haaland e Harry Kane.
Tantissimi i motivi di interesse dietro questo Norvegia-Inghilterra all'Hard Rock Stadium di Miami. Innanzitutto, in palio c'è la semifinale di un Mondiale ed è il premio più importante in palio nelle sfide tra queste due Nazionali, che al massimo si erano affrontate nelle qualificazioni. La squadra di Solbakken ha già fatto la storia arrivando ai quarti, ora cerca di entrare per la prima volta nella sua storia nelle prime quattro al Mondo e l'entusiasmo vichingo ha già dimostrato di poter far male: per maggiori informazioni, chiedere a Carlo Ancelotti (e prima ancora alla nostra Italia). Ma chi pensa ci sia solo l'aspetto mentale sbaglia, e di grosso: ci sono organizzazione di squadra, qualità nei singoli come Haaland, ma anche Nyland protagonista contro Neymar e compagni, Berge, Sorloth, Nusa e non solo. Una squadra costruita nel tempo che ora può vincere.
Ma dall'altra parte c'è una delle squadre favorite, almeno ad arrivare in finale, che pure può contare su grandi nomi e un sempre crescente entusiasmo. La sensazione è che a questo Mondiale ci sia stato poco "It's coming home", come a dire: non c'è più l'ossessione delle precedenti edizioni, ma un sogno da realizzare. E un talento sconfinato: Rice a centrocampo, Saka e Bellingham sulla trequarti senza dimenticare il nuovo acquisto del Barcellona Gordon e, infine, Harry Kane. Pronto a far partire un duello tanto generazionale con Haaland (tredici anni di differenza) quanto necessario per rispondere a una domanda semplice, ma alla quale non è facile rispondere: chi è il miglior numero 9 al Mondo?
Quello in Florida sarà anche un match tra le due più grandi manifestazioni di colore viste a questo Mondiale: la "Viking Row" sfida "Wonderwall". Una risuonerà forte più forte che mai a fine partita, l'altra si concederà per l'ultima volta. La Norvegia proverà ad andare oltre il virus nel gruppo e il cambio di hotel: spazio a tutto l'undici che ha battuto il Brasile con l'unico dubbio legato al ballottaggio Sørloth-Schjelderup, visto che il secondo è entrato a gara in corso con la Seleçao e fornito due assist ad Haaland. Ci si gioca il posto in alto a destra nel 4-3-3. Tuchel non avrà invece a disposizione Quansah, espulso nel match col Messico: Konsa potrebbe slittare a destra, con Stones pronto a fare il centrale insieme a Guehi. Fischio d'inizio alle 23, arbitra il francese Turpin. Chi vince affronterà Argentina o Svizzera mercoledì 15 luglio alle 21 ad Atlanta.