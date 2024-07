MotoGP, Viñales: "Tempo da prima fila, vedremo in gara"

MOTOGP GERMANIA

Sorride anche il leader del campionato Martin: "Giornata molto positiva"

© Getty Images Maverick Viñales si gode un ottimo venerdì al Sachsenring per lui e per la sua Aprilia: "È stata una giornata in linea con il percorso di crescita che stiamo intraprendendo, andiamo sempre forte, siamo sempre in top 5, siamo sempre lì e cerchiamo di prenderci le nostre opportunità - le parole dello spagnolo a Sky -. Vediamo se riusciremo a battagliare per la sprint e per la gara. Sicuramente io mi sono trovato bene fin da subito, sono riuscito a guidare pulito. Non so dire se gli altri sono tutti al 100%, sicuramente il tempo del time attack è stato buono, è un tempo da prima fila. Però dobbiamo vedere anche gli altri, dobbiamo vedere Marc come sta".

Sorride anche il leader del Mondiale, Jorge Martin: "Giornata molto positiva, sono andato forte fin da subito e questo mi mancava. Il time attack non è stato fantastico, ma in generale sono contento. Non c'è un motivo particolare, a volte scendi in pista e semplicemente tutto va come deve. Mi sento a posto, anche se tutti i miei rivali sono in grande forma".

OLIVEIRA: "IO IN PRAMAC? È UN PROGETTO INTERESSANTE"

Si è parlato anche di mercato, invece, con Miguel Oliveira: "Abbiamo fatto un piccolo passo avanti nell'assetto, abbiamo analizzato cosa mi stava mancando. Nelle curve verso sinistra vado molto bene, ora dobbiamo capire dove possiamo arrivare. In Yamaha con Pramac? È un progetto interessante, con un team vincente, che lavora da tanti in MotoGP".