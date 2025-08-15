MotoGP Austria: Marquez si conferma, Acosta precede Bagnaia

Venerdì dominato dal leader dell'iridata che in prequalifiche precede Acosta e Bagnaia
© Getty Images
Il venerdì della MotoGP in Austria si chiude con l'ennesima firma di Marc Marquez. In una sessione andata per le lunghe per la bandiera rossa causata dalle cadute delle Yamaha di Quartararo e Oliveira (forse provocate da perdita di olio dell'altra Prima Pramac di Jack Miller), il pilota spagnolo piazza la sua Ducati davanti a tutti in 1:28.117 precedendo di due decimi il connazionale Pedro Acosta in KTM e l'altra Ducati factory di Francesco Bagnaia. In top 5 anche Alex Marquez con la Ducati Gresini seguito dall'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.
In Q2 diretto Joan Mir che mette la sua Honda davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli, seguita dalla Honda LCR di Johann Zarco, la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e dalla KTM di Brad Binder.
Costretto al passaggio dal Q1, invece, la KTM Tech3 di Bastianini che dovrà vedersela con Ai Ogura, Luca Marini, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Tutti piloti che lotteranno per il passaggio al Q2 con Rins, Bezzecchi, Oliveira, Miller e Maverick Vinales. Lo spagnolo del team KTM Tech3 ha salutato anzitempo la sessione per dolori alla spalla operata e il suo weekend potrebbe essere a rischio
Commenti (0)