Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP Austria

MotoGP Austria: Marquez si conferma, Acosta precede Bagnaia

Venerdì dominato dal leader dell'iridata che in prequalifiche precede Acosta e Bagnaia

15 Ago 2025 - 16:28
© Getty Images

© Getty Images

Il venerdì della MotoGP in Austria si chiude con l'ennesima firma di Marc Marquez. In una sessione andata per le lunghe per la bandiera rossa causata dalle cadute delle Yamaha di Quartararo e Oliveira (forse provocate da perdita di olio dell'altra Prima Pramac di Jack Miller), il pilota spagnolo piazza la sua Ducati davanti a tutti in 1:28.117 precedendo di due decimi il connazionale Pedro Acosta in KTM e l'altra Ducati factory di Francesco Bagnaia. In top 5 anche Alex Marquez con la Ducati Gresini seguito dall'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

In Q2 diretto Joan Mir che mette la sua Honda davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli, seguita dalla Honda LCR di Johann Zarco, la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e dalla KTM di Brad Binder.

Costretto al passaggio dal Q1, invece, la KTM Tech3 di Bastianini che dovrà vedersela con Ai Ogura, Luca Marini, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Tutti piloti che lotteranno per il passaggio al Q2 con Rins, Bezzecchi, Oliveira, Miller e Maverick Vinales. Lo spagnolo del team KTM Tech3 ha salutato anzitempo la sessione per dolori alla spalla operata e il suo weekend potrebbe essere a rischio

motogp
austria

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Aprilia a caccia del primo successo a Spielberg: Bezzecchi e Martin sanno come si fa

Marquez vuol sfatare il tabù Austria: "Pista che mi ha regalato duelli emozionanti"

Marquez punta al Gran Premio d'Austria: "Cerco il mio primo successo qui"

Marquez e Bagnaia guidano i piloti Ducati alla scoperta del Balaton Park

Spielberg: terra di conquista per Bagnaia, pista tabù per Marquez

Marquez vola nelle libere 1 davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:04
Serie A 2025-2026, chi vince lo scudetto? L'Inter stacca Napoli e Atalanta secondo Opta Predictor. Dietro Juve e Milan
17:04
Dalla Francia: il Lille su Pavard, la posizione dell'Inter
Al via i 32esimi: segui la diretta streaming di Empoli-Reggiana
17:00
Scudetto 2025-26, le previsioni: Inter più del Napoli, Como possibile sorpresa
16:42
Roma-United, intesa per Sancho: manca l'ok del calciatore. A un passo anche Bailey, la formula