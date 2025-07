"Franco Morbidelli non parteciperà al GP di Germania di domani a causa del dolore persistente alla spalla sinistra causato dall'incidente al Sachsenring. Previsto il suo rientro in Italia per ulteriori accertamenti medici". Così il team Ducati VR46 ha aggiornato la situazione del suo pilota, caduto nel corso della gara sprint, quando era al secondo posto.