Roma, distanza di 5 milioni col Palmeiras per Richard Rios. El Aynaoui l’alternativa

Il club brasiliano dopo aver fatto cassa con Endrick ed Estevao e partecipato al Mondiale per Club non ha bisogno di cedere giocatori e per questo non abbassa le pretese per Richard Rios. La Roma in questo momento si divide tra la ricerca del centrocampista e l’obiettivo esterno destro con Wesley in prima fila. Il budget è importante, ma Massara in questo momento non può accontentare le richieste sia del Palmeiras che del Flamengo. I giallorossi sono pronti a spendere tra i 45 e i 50 milioni di euro complessivi per Rios e Wesley, ma le richieste dei due club brasiliani sono superiori ai 55 milioni. La Roma è arrivata a offrire 25 milioni bonus compresi per il colombiano, mentre per Wesley l’offerta è di 20 milioni più bonus. Mancano circa cinque milioni sia per Rios che per l’esterno del Flamengo, la Roma dovrà scegliere quale sia la priorità per provare ad affondare il colpo. La posizione del Palmeiras è chiara, viste le richieste che ci sono per il colombiano i brasiliani non abbasseranno le pretese e per questo servirà un ulteriore sforzo della Roma per avvicinarsi il più possibile alla valutazione di 30 milioni.