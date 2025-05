MotoGP, le pagelle del GP di Francia: Zarco ruba la scena ai big, Marquez inscalfibile

Zarco 8 - Un weekend da sogno per il padrone di casa: prima va a punti nella Sprint (6°), poi trionfa nel GP azzeccando la strategia in un momento di caos e non tremando neanche un secondo in 26 giri. Riporta la Honda sul gradino più alto del podio dopo oltre due anni, diventa il primo francese in 71 anni a vincere in patria. Una domenica da incorniciare.