Wimbledon, Paolini: "Giornata difficile, potevo fare meglio. Poco concentrata nei momenti importanti"

"Credo di sentirmi un po' stanca in questo momento. È difficile da accettare. Sono stati due mesi intensi prima di questo torneo. Non so, forse potrei saltare il primo torneo dopo il Roland Garros, Berlino, come ho fatto l’anno scorso, per riposarmi un po’ - ha continuato Jasmine -. Ma, insomma, non ha senso parlare di questo tipo di cose ora". "Speravo oggi di scendere in campo e cercare di concentrarmi su ogni punto. Ma, come ho detto prima, la mia attenzione andava e veniva - ha concluso Paolini -. L’'biettivo, sicuramente, per la prossima parte della stagione è resettare un po’ e cercare di rimanere mentalmente lì a ogni punto".