MotoGP, arriva il primo titolo stagionale: Ducati campione del Mondo Costruttori

Nel GP d'Indonesia della MotoGP arriva il primo titolo mondiale stagionale. A far festa è Ducati, che col successo di Martìn in Sprint Race e l'incredibile risultato anche dei piloti Mooney VR46 Marini e Bezzecchi ha modo di brindare al titolo Costruttori. Non una novità per la scuderia di Borgo Panigale che, con quello del 2023, mette in bacheca il quarto titolo consecutivo e ora sogna, per il secondo di fila, di vedere un suo pilota vincere il Mondiale.