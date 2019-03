MotoGP: Ducati in attesa, ma la vittoria di Dovizioso in Qatar sembra salva

23/03/2019

Per la sentenza bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana, ma in casa Ducati sembra regnare l'ottimismo. Dalla lunga udienza davanti alla Commissione d'Appello della Fim sembra essere uscita una sola certezza: nessuno toglierà la vittoria conquistata da Andrea Dovizioso nella gara d'apertura della MotoGP in Qatar. Pare, infatti, che nessuna della Case rivali che ha fatto reclamo (Honda, Suzuki, Aprilia e Ktm) abbia chiesto di escludere il forlivese e Petrucci dall'ordine d'arrivo di Losail. Invece, l'intenzione pare essere quella di definire irregolare l'appendice posta davanti alla ruota posteriore della GP19, in modo che non venga più usata nelle prossima corse.