MotoGP, Dovizioso soddisfatto: "La moto c'è, qui è più semplice"

MOTOGP - GP AUSTRIA

E' un Andrea Dovizioso ritrovato e più che mai soddisfatto quello che è riuscito a conquistare in mattinata il secondo crono nelle libere di Spielberg, tempo che in questo momento lo vedrebbe proiettato direttamente in Q2. Parente lontano del Dovi visto in pista a Jerez-2 e Brno, il pilota Ducati sorride dopo il doppio turno del venerdì al Red Bull Ring: "Stamattina siamo partiti bene e meglio, sono riuscito a fare ciò che volevo".

"La pista ci ha aiutati, è diversa da Jerez e Brno. Per il discorso gara c'è ancora da fare, abbiamo fatto solo una sessione ed Espargaro è molto carico. Abbiamo fatto solo un turno, anche contro le Suzuki sarà difficile. Non mi sorprenderei se dovessero arrivare domani altri piloti, domani con due sessioni mi aspetto di tutto" ha continuato Dovizioso.

Il pilota Ducati, terzo in classifica piloti a pari punti con Morbidelli, ha poi spiegato la differenza tra le gomme di quest'anno e quelle della passata stagione: "In Austria, come in altre di consumo estremo per le gomme, si portano delle gomme dell'anno precedente con alcune modifiche. Cambia la carcassa, anche quest'anno hanno fatto così e le hanno modificate con la soft e la media. Il miglioramento di stamattina dipende dalla facilità di guida in questa pista per la mia moto".