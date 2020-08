MotoGP, Espargaro teme Dovi: "E' il più veloce". Quartararo: "Mattina difficile"

MOTOGP - GP AUSTRIA

Grazie all'1'24''193 registrato in mattinata Pol Espargaro chiude la doppia sessione di libere di venerdì a Spielberg davanti a tutti. Il pilota della KTM si è detto soddisfatto del risultato ottenuto al Red Bull Ring, circuito di casa, ma l'attenzione è massima nei confronti di Andrea Dovizioso: "Mi piace tantissimo come guida Andrea, lui qui è veramente forte. Domani sarà difficile perché lui andrà molto veloce". MotoGP, venerdì di libere a Spielberg Getty Images

"E' andata bene, tutti speravamo di essere veloci qui in casa dove sappiamo che la moto funziona bene. Abbiamo fatto sole FP1 e non abbiamo visto come sono messi gli altri, le FP2 non sono servite a nulla. Sappiamo che Dovi qui è veramente forte. Correre qui, una pista che conosciamo, ci aiuta un po' ma alla fine è più importante vedere la situazione delle gomme. Quando abbiamo corso i test qui le gomme erano completamente diverse" ha spiegato Espargaro.

Solo decimo tempo, in combinata, invece per Fabio Quartararo che domani dovrà difendersi e migliorare il tempo per accedere tranquillamente in Q2: "E' stata una mattina abbastanza difficile, pensavo di fare meglio. Dopo la FP2 abbiamo trovato una linea da seguire per domani, pensiamo di poter andare meglio rispetto a Brno".

"Manca un po' la velocità, ma contro la Ducati facciamo fatica. KTM? Mi aspettavo la loro velocità, ma non quanto hanno fatto a Brno. Prima a Jerez erano andati veloci, ma non come in Repubblica Ceca. Oggi anche Espargaro è andato molto veloce" ha proseguito il francese.

"El Diablo" ha poi fissato l'obiettivo del fine settimana: "Il podio sarebbe un risultato ottimo per noi, sarà difficile perché siamo tutti lì con Ducati, Suzuki e KTM. Dobbiamo dare il massimo e vedere cosa viene".

VINALES: "TROPPO POCO TEMPO"

Diverso invece lo stato d'animo di Maverick Vinales, 11° in combinata: "E' stata una giornata molto strana, avevamo tante cose da provare e abbiamo invece avuto meno tempo in pista. Speriamo domani in condizioni migliori".