MotoGP, Dovizioso lascerà la Ducati: "Non ci sono i presupposti per continuare"

SCELTA A SORPRESA

Andrea Dovizioso non sarà più un pilota Ducati nella prossima stagione. Ad annunciare il divorzio tra la scuderia ed il pilota forlivese è stato lo stesso manager di Dovi, Simone Battistella: "Abbiamo comunicato a Ducati che Andrea non ha intenzione di continuare per i prossimi anni, che adesso vuole concentrarsi sulle prossime gare, ma che non ci sono le condizioni per continuare insieme". L'addio arriva dopo 8 anni d'esperienza in sella alla Desmosedici.

Proprio nel fine settimana nel quale sembra aver ritrovato confidenza con la moto, riuscendosi a piazzare in Q2 nel quale viene visto come indiziato numero uno per ottenere la pole ed il successo, arriva il fulmine a ciel sereno. Andrea Dovizioso, dopo 8 anni ed un contratto in scadenza, ha deciso di non proseguire il proprio cammino in Ducati. Atteso oggi a Spielberg per parlare con la dirigenza del team di Borgo Panigale, il manager del forlivese Simone Battistella ha comunicato la decisione di concludere qui l'esperienza: "Non lascerà comunque la MotoGP, anche se non ci sono negoziazioni in corso con altre squadre".

"E' stata una riflessione fatta nel corso dell’ultimo periodo, Andrea si sente molto più sereno adesso che ha preso questa decisione" ha proseguito Battistella che ha sottolineato: "La decisione l'ha presa il pilota, che preferisce essere sereno e concentrarsi sul campionato e togliere questo disturbo di mezzo, perché la questione del rinnovo e della negoziazione stava diventando abbastanza pressante. A mente fredda e a cuore sereno, ha deciso di non continuare".

CIABATTI: "PECCATO, MA ME L'ASPETTAVO"

Paolo Ciabatti, direttore sportivo del team Ducati, ha commentato con rammarico la scelta di Dovizioso: "Me l'aspettavo, è un peccato perché siamo stati insieme per 8 anni vincendo e lo faremo ancora. Purtroppo non c'erano le condizioni per continuare, la nostra volontà è quella di ottenere il massimo".

"E' stato Dovi a comunicarci di non fare una trattativa, non c'è molto da aggiungere. Non possiamo di sicuro essere contenti in questo momento, ma voglio guardare il lato positivo del rapporto avuto con Andrea" ha proseguito. Sulla lista dei piloti candidati a succedere il classe '86 c'è però massimo riserbo: "Voci di corridoio".

TARDOZZI: "QUALCOSA NON HA FUNZIONATO"

"Con Andrea abbiamo vissuto grandi stagioni, quest'anno speriamo ancora di giocarci il Mondiale. Qualcosa evidentemente non ha funzionato, non c'erano le condizione e questa è stata la decisione presa. Con Dovi c'è un rapporto che va oltre il lavoro, è un ragazzo splendido. Il rapporto umano rimane, ma se il pilota ed azienda hanno preso questa decisione io la rispetto" il commento del team manager Ducati Davide Tardozzi.