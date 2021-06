MotoGP Catalogna, Morbidelli: "Soddisfatto, ma in gara sarà dura". Rossi: "Posso fare bene"

MOTOGP CATALOGNA

L'incognita della gara catalana saranno le gomme: la pista del Montmelò è infatti tra le peggiori per degrado

La partenza dalla seconda fila, dall quinta casella, soddisfa Franco Morbidelli che al termine della due giorni di libere al Montmelò conquista una posizione interessante per dire la sua già dalla prime curve del GP della Catalogna. Per il pilota italiano però si prospetta una gara complicata: "Domani tutti faticheranno con le gomme, qui c'è molto degrado e si fa fatica. Non c'è una gomma che va meglio dell'altra, bisognerà vedere quale cala prima e il feeling che ti dà". Getty Images

"Ho fatto due buonissimi giri, soprattutto quello dove ho beccato la gialla ma sono stati comunque ottimi. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto e di questa quinta posizione, domani sarà molto dura ma proverò a rimanere aggrappato" ha spiegato Morbidelli.

BAGNAIA: "OBIETTIVO RECUPERARE IN PARTENZA"

Per Francesco Bagnaia sarà partenza dalla terza fila, dalla nona casella in griglia: "Dopo un inizio di giornata positivo, questo pomeriggio non mi sono piaciuto molto. Sia nella FP4 che in qualifica il vento mi ha un po’ infastidito. Nonostante ciò questa mattina il nostro ritmo era buono, perciò sono fiducioso per la gara".

"L’obiettivo per domani sarà riuscire a fare una buona partenza per recuperare subito posizioni. Sarà una gara molto lunga e bisognerà gestire bene le gomme per poter essere competitivi anche negli ultimi giri” le parole di Pecco.

ROSSI: "POTENZIALE PER FARE BENE"

Undicesimo posto in griglia di partenza per Valentino Rossi, che ha analizzato così la sessione di qualifiche: "Questa pista mi piace e abbiamo migliorato la moto, mi sono divertito. Sono contento dell'atmosfera che c'è nel mio box, non c'è pressione ma supporto genuino. Arrivare direttamente in Q2 è un gran risultato".

"Sarà una gara sprint sin dall'inizio, nei primi 2-3 giri si deciderà l'85% della gara. Ho il potenziale per fare bene, ho un buon passo e mi trovo bene sulla moto" ha commentato il "Dottore".