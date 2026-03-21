MotoGP Brasile: Marquez vince la Sprint davanti a Di Giannantonio, 3° Martin

LA GARA

Grazie a uno scatto fulmineo dalla prima casella, Fabio Digiannantonio si presenta davanti a tutti alla prima curva e prova a imprimere subito il proprio ritmo alla gara, mentre alle sue spalle si consuma un duello tra Fabio Qartararo e Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica sfrutta la potenza della sua Ducati ufficiale, mentre il francese deve lottare con il posteriore della sua Yamaha, parecchio instabile e scivoloso in avvio: ne approfittano allora le due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, alla ricerca di un posto sul podio. Chi non riesce a risalire posizioni in Top 10 sono invece sia Francesco Bagnaia che Pedro Acosta, con le rispettive Ducati e Ktm in difficoltà sul tracciato sudamericano. Ancora peggio se la passano però Franco Morbidelli (uno dei piloti più attesi in Brasile) e il tre volte Campione del Mondo della Superbike Toprak Razgatlioglu, entrambi in fondo al gruppo.