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MotoGP Brasile: Marquez vince la Sprint davanti a Di Giannantonio, 3° Martin

Marc affonda il colpo al terzultimo giro, strappando la vittoria all’italiano: giù dal podio Bezzecchi

21 Mar 2026 - 21:59
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È Marc Marquez a trionfare nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile in MotoGP, gara la cui partenza viene posticipata di oltre un’ora a causa dell’incredibile apertura di una voragine al centro del rettilineo finale della pista. Nonostante la lunga attesa, il pilota della Ducati riesce a mantenere la concentrazione e a salire sul gradino più alto del podio all’Autodromo Internacional de Goiania, precedendo sotto la bandiera a scacchi Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Bezzecchi è 4°, Bagnaia 8°.

LA GARA
Grazie a uno scatto fulmineo dalla prima casella, Fabio Digiannantonio si presenta davanti a tutti alla prima curva e prova a imprimere subito il proprio ritmo alla gara, mentre alle sue spalle si consuma un duello tra Fabio Qartararo e Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica sfrutta la potenza della sua Ducati ufficiale, mentre il francese deve lottare con il posteriore della sua Yamaha, parecchio instabile e scivoloso in avvio: ne approfittano allora le due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, alla ricerca di un posto sul podio. Chi non riesce a risalire posizioni in Top 10 sono invece sia Francesco Bagnaia che Pedro Acosta, con le rispettive Ducati e Ktm in difficoltà sul tracciato sudamericano. Ancora peggio se la passano però Franco Morbidelli (uno dei piloti più attesi in Brasile) e il tre volte Campione del Mondo della Superbike Toprak Razgatlioglu, entrambi in fondo al gruppo.

Ad animare il finale di gara è allora la bagarre per la vittoria tra Digiannantonio e Marquez: lo spagnolo affonda il colpo al terzultimo giro, mettendo a segno il sorpasso che gli vale la vittoria della Sprint. Secondo chiude quindi Digiannantonio, con Martin a completare il podio. Del quarto posto si deve, invece, accontentare Bezzecchi, seguito al traguardo da Ogura, Quartararo e Alex Marquez. Ottavo chiude un anonimo Bagnaia, seguito da Acosta e Moreira. Appena fuori dalla Top 10 resta Marini (11°), mentre Morbidelli è 16° e Bastianini 17°. Acosta rimane leader della classifica con 33 punti, a +2 su Bezzecchi.

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