Moto2: Acosta senza rivali, solo Canet nella sua scia. Abolino chiude il podio

GP PORTOGALLO MOTO2

È del pilota campione del mondo Moto3 di due anni fa la vittoria nel GP del Portogallo della classe di mezzo

© Getty Images Vittoria di Pedro Acosta nel GP del Portogallo della Moto2. Lo spagnolo di Red Bull KTM Ajo domina la gara dal semaforo alla bandiera a scacchi. Nella sua scia resiste solo Aron Canet con la Kalex del team Pons. Sul terzo gradino del podio sale Tony Arbolino con la Kalex Marc VDS. Alle spalle dell'italiano il ceco Filip Salac che era scattato dalla pole position con la Kalex Gresini. A chiudere la top five è lo spagnolo Manuel Gonzalez.

© Getty Images

Per Acosta una gara quasi tutta in controllo. Lo spagnolo ha rapidamente preso il comando delle operazioni, guidando più o meno indisturbato fino alla bandiera a scacchi. Nessun discussione anche per il secondo gradino del podio, mentre il nostro Arbolino è emerso dalla sfida del gruppo dei più immediati inseguitori, andando ad aggiudicarsi il terzo posto ed il terzo podio di fila, contando la vittoria di Sepang ed il terzo posto di Valencia alla fine della corsa stagione.Dalla sesta alla decima posizione del ranking chiudono Jake Dixon, Sam Lowes, Alberto Arenas, Somkit Chantra e Jeremy Alcoba.