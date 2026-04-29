Aprilia porta in pista a Jerez il prototipo della moto per il 2027

Primi giri di pista a Jerez, per il prototipo della moto con cui Aprilia correrà il prossimo campionato della MotoGP. Il nuovo regolamento tecnico in vigore a partire dal 2027 prevede una cilindrata ridotta a 850cc e diverse limitazioni per quanto riguarda aerodinamica ed elettronica. E' stato il collaudatore Lorenzo Savadori a battezzare il V4 di Noale sul tracciato spagnolo (bagnato), dove si è corso nello scorso weekend. Si completa, quindi, l'elenco delle case che hanno iniziato a testare le loro nuove moto in vista della rivoluzione tecnica che inizierà tra pochi mesi.