MOTOGP

Aprilia porta in pista a Jerez il prototipo della moto per il 2027

Il collaudatore Savadori ha tenuto a battesimo la nuova 850cc che correrà a partire dalla prossima stagione

29 Apr 2026 - 17:59
© Ufficio Stampa

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Primi giri di pista a Jerez, per il prototipo della moto con cui Aprilia correrà il prossimo campionato della MotoGP. Il nuovo regolamento tecnico in vigore a partire dal 2027 prevede una cilindrata ridotta a 850cc e diverse limitazioni per quanto riguarda aerodinamica ed elettronica. E' stato il collaudatore Lorenzo Savadori a battezzare il V4 di Noale sul tracciato spagnolo (bagnato), dove si è corso nello scorso weekend. Si completa, quindi, l'elenco delle case che hanno iniziato a testare le loro nuove moto in vista della rivoluzione tecnica che inizierà tra pochi mesi.

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